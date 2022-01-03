Умер второй из братьев-близнецов Богдановых

Во Франции умер Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, прославившихся, в том числе благодаря множеству пластических операций. Об этом сообщает BFMTV.

Брат Игоря Григорий, известный во Франции как Гришка, скончался 28 декабря. Им было 72 года. Игорь имел шестерых детей от трех женщин, у его брата детей не было.

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова. Братья вели научно-популярные программы на французском телевидении, выпускали статьи, опубликовали ряд книг о научной фантастике и философии, а также выпустили каждый по диссертации, однако впоследствии их работы были признаны ненаучными.