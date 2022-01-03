Известный эстонский фотограф умерла в 42 года
Фотограф Катрин Уусоя, снимавшая в основном красивые интерьеры, покинула нас 29 декабря. Ранее она долго боролась с коронавирусом в больнице.
Фотограф Катрин Уусоя, снимавшая в основном красивые интерьеры, покинула нас 29 декабря. Ранее она долго боролась с коронавирусом в больнице.
Катрин Уусоя, покинувшая нас только в 42 года, фотографировала не только красивые дома, но и эстонских звезд.
Например, она фотографировала гламурную Бриггите Сюзанне Хунть, певицу Геттер Яани и спортсменку Катрин Лехт.
Elu24 выражает соболезнования близким Катрин Уусоя!