«Так хочется жить»: вынужденный носить парик Андрей Малахов расплакался во время эфира

49-летний российский телеведущий Андрей Малахов расплакался прямо во время эфира. Это произошло накануне во время записи пилотного выпуска нового шоу «Сегодня пятница», который будет показан на канале «Россия 1» 7 января. В студии собрались популярные в 90-х годах музыканты, которые рассказали свои истории и исполнили когда-то гремевшие на всю страну композиции. Так, группа «Рождество» представила хит «Ты знаешь, как хочется жить». В этот момент вынужденный носить парик Малахов (в Интернете ходят слухи, что он скрывает тяжелую болезнь) не смог совладать с эмоциями, пишет Eg.ru.

«Андрей Малахов не сдержал слез, когда создатель группы „Рождество“ Геннадий Селезнев пел: „Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом“. В этот момент гости студии вспоминали своих родных и близких. Селезнев и сам рыдал после номера, рассказав душещипательную историю создания песни», — сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда», присутствовавший во время записи.

Что же касается самого ведущего, то 11 января он отпразднует юбилей — 50 лет. Малахов отметит день рождения на фоне тревожных слухов, которые все активнее циркулируют в Интернете. Многие считают, что изменения во внешности «Андрея с приветом» (который не только вынужден носить парик, но и сильно поправился) свидетельствуют о том, что он борется с каким-то серьезным недугом.