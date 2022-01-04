«Всегда холодильник был полон еды»: Надежда Бабкина рассказала об изобилии и деликатесах в годы дефицита

80-е годы ХХ века для многих советских граждан прошли под знаком тотального дефицита. Простым людям было сложно достать даже самые необходимые продукты. Однако сильные мира сего о дефиците не слышали. Как вспоминает исполнительница народных песен Надежда Бабкина, ее холодильник всегда был полон еды, в том числе деликатесов и мяса. Она покупала их в особых магазинах, куда простых смертных не допускали, пишет Eg.ru.

«Я спускалась вниз, в подвал, не стояла ни в какой очереди. А в этом подвале я видела такое, чего не видела никакая очередь: деликатесы, колбасы, окороки, сыры, рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый дефицит! Хорошее сочное мясо. Потому что под видом мяса обычной очереди продавали, как правило, кости с небольшими ошметочками плоти. А все остальное оставалось как раз в таких подвалах», — улыбается Надежда Георгиевна.

Бабкина вспоминает, как продавец нарубал ей мяса, отрезал сыра, масла и колбасы, которая тоже была в дефиците. В результате, как говорит артистка, ее холодильник никогда не пустовал. Надежда Георгиевна потчевала деликатесами многочисленных гостей, которые навещали ее.

«Что обычно на столе тогда было? Картошка, капуста. И вдруг чуть-чуть вот этого деликатеса, который из подвала, и был такой кайф! Невозможный! Ну, как-то все приспосабливались», — отметила Бабкина в интервью «МК».