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Новогодний выпуск шоу “Вечерний Ургант” Ciao, 2021 стал хитом в Сети: видео набрало 1 миллион просмотров на Youtube за полдня

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский телеведущий Иван Ургант и команда программы «Вечерний Ургант» вновь выпустили новогоднее шоу в стиле итальянской эстрады 1980-х. 

Напомним, прошлогодний выпуск «Ciao, 2020!», который был полностью на итальянском языке, стал хитом и в России, и в Италии. А Иван Ургант даже получил от итальянского посла орден Звезды Италии, пишет RUS TVNET.

Российские звезды снова пели «итальянские» версии своих песен в ретрообразах. Среди них: Светлана Лобода, Валерий Леонтьев, Эльдар Джарахов, Ева Польна и группа «Моя Мишель», Slava Marlow и Валерий Леонтьев, Баста, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко и многие другие. 

Манижа предстала в образе итальянского мачо, а Евгений Понасенков - Цезаря. Среди гостей были Анита и Анатолий Цой, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Максим Галкин и многие другие. 

Еще были камео итальянских ретрозвезд в образе обычных россиян. Например, Аль Бано стал Аликом Бановым.

В завершении программы Владимир Путин обратился к итальянцам на итальянском языке. Как пишет портал «Медуза», президента РФ создали с помощью нейросети.

Видео: Полный выпуск «Ciao, 2021!»

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