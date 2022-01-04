Магниты для порчи: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

В древности считалось, что хлеб — не просто важная часть рациона, но и сакральное яство. Множество столетий назад на Руси сформировалось бережное отношение к выпечке. Считалось, что выкидывание хлеба на помойку моментально навлекало горе на сделавшего это человека. Потому повелось, что засохшую выпечку лучше отдавать животным и птицам.

Избавляться от сумок и кошельков, если верить народным приметам, также не стоит. Отправленные на помойку аксессуары могут утянуть за собой денежное благополучие бывших хозяев, а также удачу. В старину сумки и кошельки либо сжигались, либо закапывались под деревом. Считалось, что вместе с ним должно было расти и благосостояние человека.

Фотографии и детские вещи не рекомендуется отправлять на свалку во избежание попадания их в руки нечестных людей, способных навести порчу. На Руси было принято раздавать одежду нуждающимся, а что касается снимков, то ненужные рекомендуется просто сжечь.

Особое отношение у наших предков было к свадебным костюмам. Эти наряды были своеобразными символами союза и крепкой любви молодоженов, выкидывать которые было нельзя. Считалось, что избавление от этой одежды принесет ссоры и измены в семью.

В старину также порицалось выкидывание гребней, платков и других предметов личной гигиены, несущих на себе энергетику хозяина. Такие вещи в чужих руках могли принести вред не только их хозяину, но и окружающим.