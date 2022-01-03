Известный тележурналист рассказал о жадности Барбары Брыльской

– Я решил поехать в Прагу, чтобы рассказать, как рождается продолжение «Иронии судьбы». Начальство очень просило, чтобы была отдельная история про любимую народом Барбару. Я сразу предупредил руководство, что если мы ей не заплатим, она даже не посмотрит в мою сторону. Для того, чтобы гордая полька помягчела, мне вручили 600 долларов на ее подкуп. При этом попросили давать деньги в самых крайних обстоятельствах. Если иначе нельзя. То есть казенные деньги желательно было сохранить. Когда мы приехали, оказалось, что съемки идут не в самой Праге, а под Прагой, в телевизионном городке Барандово.

Самое главное – Брыльска. Мне сказали, что она приехала со своей ассистенткой с русским именем Наташа, через которую и надо вести все переговоры. Наташа тут же заявила, что Бася – это большая проблема, что у нее истерика, что она устала, что интервью без денег не даст никому. Я понял, что крайние обстоятельства, на которые мне давали 600 долларов, наступили, и я тут же заявил их Наташе. При этом попросил, чтоб это было не просто интервью, но и прогулка по предрождественской Праге, беседа за столиком, покупка сувениров, кофе, пирожок, еловая веточка и все такое.

Не тут-то было. Через двадцать минут Бася через Наташу передала, что согласна. Никаких елочных базаров, пирожков, еловых веточек она не хочет. Но она дополнительно купит за наш счет какой-то подарок для себя. А мы это снимем. Наконец-то мы услышали: «Ну ладно, что мне с вами делать! Приходите завтра в 13:00 в отель «Мариотт».

Продюсер фильма меня спросил:

– Как у вас дела с Брыльской?

– Все упирается в деньги.

– Она с ума сошла! У нее такая сумма в контракте! Причем она ее несколько раз повышала, пока шли переговоры. Ведь без нее, в отличие от Ахеджаковой, не обойтись. Последний раз повысила совсем недавно. А теперь еще вас трясет!

Напомним, что фильм «Ирония судьбы. Продолжение» снял Тимур Бекмамбетов в 2007 году. В центре сюжета – любовная история детей Нади и Жени. Родители – Барбара Брыльска и Андрей Мягков – появляются в картине на пару минут. Продюсер фильма Константин Эрнст часто приглашал Брыльску на различные шоу Первого канала.

Александр Казакевич продолжил рассказ о купленном интервью с Барбарой:

– В «Мариотт» к Брыльской мы приехали за два часа: вдруг пробки на дорогах – опаздывать нельзя. Менеджер из «Мариотта» Шарка хорошо говорила по-русски, быстро все поняла, обо всем договорилась и предложила подняться в холл второго этажа, где не было людей, зато стояла самая красивая новогодняя ель в городе. Когда все было готово, я позвонил в номер Брыльской. Сказал, что мы готовы, что ждем ее.