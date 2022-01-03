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Известный тележурналист рассказал о жадности Барбары Брыльской

Барбара Брыльска в роли Нади Шевелевой ФОТО: скриншот видео

Тележурналист, автор и ведущий передач на культурные темы Александр Казакевич накануне Нового года рассказал на своей странице в соцсети о меркантильности и открытой жадности исполнительницы роли Нади в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром» Барбары Брыльской

– Я решил поехать в Прагу, чтобы рассказать, как рождается продолжение «Иронии судьбы». Начальство очень просило, чтобы была отдельная история про любимую народом Барбару. Я сразу предупредил руководство, что если мы ей не заплатим, она даже не посмотрит в мою сторону. Для того, чтобы гордая полька помягчела, мне вручили 600 долларов на ее подкуп. При этом попросили давать деньги в самых крайних обстоятельствах. Если иначе нельзя. То есть казенные деньги желательно было сохранить. Когда мы приехали, оказалось, что съемки идут не в самой Праге, а под Прагой, в телевизионном городке Барандово.

Самое главное – Брыльска. Мне сказали, что она приехала со своей ассистенткой с русским именем Наташа, через которую и надо вести все переговоры. Наташа тут же заявила, что Бася – это большая проблема, что у нее истерика, что она устала, что интервью без денег не даст никому. Я понял, что крайние обстоятельства, на которые мне давали 600 долларов, наступили, и я тут же заявил их Наташе. При этом попросил, чтоб это было не просто интервью, но и прогулка по предрождественской Праге, беседа за столиком, покупка сувениров, кофе, пирожок, еловая веточка и все такое.

Не тут-то было. Через двадцать минут Бася через Наташу передала, что согласна. Никаких елочных базаров, пирожков, еловых веточек она не хочет. Но она дополнительно купит за наш счет какой-то подарок для себя. А мы это снимем. Наконец-то мы услышали: «Ну ладно, что мне с вами делать! Приходите завтра в 13:00 в отель «Мариотт».

Продюсер фильма меня спросил:

– Как у вас дела с Брыльской?

– Все упирается в деньги.

– Она с ума сошла! У нее такая сумма в контракте! Причем она ее несколько раз повышала, пока шли переговоры. Ведь без нее, в отличие от Ахеджаковой, не обойтись. Последний раз повысила совсем недавно. А теперь еще вас трясет!

Напомним, что фильм «Ирония судьбы. Продолжение» снял Тимур Бекмамбетов в 2007 году. В центре сюжета – любовная история детей Нади и Жени. Родители – Барбара Брыльска и Андрей Мягков – появляются в картине на пару минут. Продюсер фильма Константин Эрнст часто приглашал Брыльску на различные шоу Первого канала.

Александр Казакевич продолжил рассказ о купленном интервью с Барбарой:

– В «Мариотт» к Брыльской мы приехали за два часа: вдруг пробки на дорогах – опаздывать нельзя. Менеджер из «Мариотта» Шарка хорошо говорила по-русски, быстро все поняла, обо всем договорилась и предложила подняться в холл второго этажа, где не было людей, зато стояла самая красивая новогодняя ель в городе. Когда все было готово, я позвонил в номер Брыльской. Сказал, что мы готовы, что ждем ее.

– Хорошо, – ответила актриса, – но, может быть, придется ждать долго.

Я подумал, что речь идет о сложном гриме. Это нужно понимать: женщина должна выглядеть хорошо. А если после нашего отъезда из павильона в час ночи они еще снимали сцену, то вернулись под утро, рассуждал я, прогуливаясь по гостинице, где неожиданно, на первом этаже встретил сначала Мягкова, потом Наташу, потому саму Барбару. Все были в пальто, а на улице их ждали такси.

Когда на улице стемнело, ассистентка актрисы отзвонилась. Мы узнали, что их и сегодня задержат допоздна. Но вот завтра они точно будут свободны.

Мы договорились на следующий день. Назавтра в отеле «Мариотт» мы снова были за два часа до начала съемок. Ровно в 11 Барбара сидела под нашей елкой и очаровательно улыбалась.

Кстати, ее ударение правильно ставить на второй слог. БАрбарой ее называют только в России.

– Чтобы не видели моих опухших от съемок глаз, специально пришлось купить эти очки, - начала Брыльска.

– Это «Сваровски» за 700 долларов, – подчеркнула Наташа.

– Надеюсь, нам не включат это в счет? – подумал я. Не удивлюсь, если за очки «Сваровски» заплатим сначала мы, а потом еще и продюсер «Иронии судьбы».

Брыльска хорошо говорила, даже дала рецепт своего новогоднего блюда из гречки: когда сваренная каша смешивается с размоченным изюмом, грецкими орехами, черным перцем, петрушкой, а потом туда добавляется оливковое масло. Надо будет попробовать.

– А заливную рыбу я делаю отлично! – подчеркнула актриса. Она совсем не гадость! У меня есть еврейский рецепт.

– А много вы делаете подарков на Рождество?

 
– Маме, сыну, сестре… Но подарки я не покупаю. Я предпочитаю давать деньги. Деньги – это самое лучшее.

Могла бы не уточнять.

– А если приходится встречать Новый год в одиночестве? У вас были такие ситуации?

– В моей жизни уже все было. Ну если ты остаешься один, то я могу посоветовать взять бокал, сесть у окна и смотреть фейерверки на улице. Это самое лучшее. Ну можно еще включить «Иронию судьбы»!

– А в этом году вы не будете одна?

– Нет, ко мне придут… Теперь это только бабы… Мои подруги… Ну сейчас я даже не знаю, что приготовлю, потому что на Рождество я буду еще на съемках, а вернусь перед самым Новым годом. Что придет в голову, то и приготовлю.

Потом нам надо было снять новогоднюю прогулку по Праге, покупку сувениров и т. д. Барбара не хотела даже подходить к елочному базару: не комильфо. А потом оказалось, что она уже купила там теплые тапочки для своей мамы. В качестве сувенира она запросила маленького кота от Сваровски. Даже не представляю, когда она сумела его выбрать, потому что времени на предварительные прогулки, чтобы найти для себя подарки, у нее не было.

Махонький блестящий котенок обошелся нам еще в сто долларов. Это повысило настроение актрисе, и она разговорилась. На разные темы. Примерно через двадцать минут прогулки актриса вспомнила, что у нее больная нога. Надо было завершать встречу. Поулыбавшись барышням на прощанье, совершенно опустошенные мы уехали в аэропорт, – закончил рассказ Александр Казакевич.

 
Журналисты других федеральных изданий, в частности газеты «Известия», в своих комментариях к посту Александра Казакевича написали, что «они тоже брали интервью у Брыльской за деньги».
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