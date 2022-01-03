Известный тележурналист рассказал о жадности Барбары Брыльской

Я подумал, что речь идет о сложном гриме. Это нужно понимать: женщина должна выглядеть хорошо. А если после нашего отъезда из павильона в час ночи они еще снимали сцену, то вернулись под утро, рассуждал я, прогуливаясь по гостинице, где неожиданно, на первом этаже встретил сначала Мягкова, потом Наташу, потому саму Барбару. Все были в пальто, а на улице их ждали такси.
Когда на улице стемнело, ассистентка актрисы отзвонилась. Мы узнали, что их и сегодня задержат допоздна. Но вот завтра они точно будут свободны.
Мы договорились на следующий день. Назавтра в отеле «Мариотт» мы снова были за два часа до начала съемок. Ровно в 11 Барбара сидела под нашей елкой и очаровательно улыбалась.
Кстати, ее ударение правильно ставить на второй слог. БАрбарой ее называют только в России.
– Чтобы не видели моих опухших от съемок глаз, специально пришлось купить эти очки, - начала Брыльска.
– Это «Сваровски» за 700 долларов, – подчеркнула Наташа.
– Надеюсь, нам не включат это в счет? – подумал я. Не удивлюсь, если за очки «Сваровски» заплатим сначала мы, а потом еще и продюсер «Иронии судьбы».
Брыльска хорошо говорила, даже дала рецепт своего новогоднего блюда из гречки: когда сваренная каша смешивается с размоченным изюмом, грецкими орехами, черным перцем, петрушкой, а потом туда добавляется оливковое масло. Надо будет попробовать.
– А заливную рыбу я делаю отлично! – подчеркнула актриса. Она совсем не гадость! У меня есть еврейский рецепт.
– А много вы делаете подарков на Рождество?
– Маме, сыну, сестре… Но подарки я не покупаю. Я предпочитаю давать деньги. Деньги – это самое лучшее.
– А если приходится встречать Новый год в одиночестве? У вас были такие ситуации?
– В моей жизни уже все было. Ну если ты остаешься один, то я могу посоветовать взять бокал, сесть у окна и смотреть фейерверки на улице. Это самое лучшее. Ну можно еще включить «Иронию судьбы»!
– А в этом году вы не будете одна?
– Нет, ко мне придут… Теперь это только бабы… Мои подруги… Ну сейчас я даже не знаю, что приготовлю, потому что на Рождество я буду еще на съемках, а вернусь перед самым Новым годом. Что придет в голову, то и приготовлю.
Потом нам надо было снять новогоднюю прогулку по Праге, покупку сувениров и т. д. Барбара не хотела даже подходить к елочному базару: не комильфо. А потом оказалось, что она уже купила там теплые тапочки для своей мамы. В качестве сувенира она запросила маленького кота от Сваровски. Даже не представляю, когда она сумела его выбрать, потому что времени на предварительные прогулки, чтобы найти для себя подарки, у нее не было.
Махонький блестящий котенок обошелся нам еще в сто долларов. Это повысило настроение актрисе, и она разговорилась. На разные темы. Примерно через двадцать минут прогулки актриса вспомнила, что у нее больная нога. Надо было завершать встречу. Поулыбавшись барышням на прощанье, совершенно опустошенные мы уехали в аэропорт, – закончил рассказ Александр Казакевич.
Журналисты других федеральных изданий, в частности газеты «Известия», в своих комментариях к посту Александра Казакевича написали, что «они тоже брали интервью у Брыльской за деньги».