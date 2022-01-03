Какой овощ помогает контролировать уровень сахара в крови

По данным издания, в Британии в настоящее время больны диабетом более 4,9 миллиона человек. Более того, эксперты прогнозируют ужасающий рост — в 2030 году диабетиком рискует стать каждый десятый житель королевства. Потому врач обратила внимание на необходимость профилактики заболевания.

Брюэр указала, что брюссельская капуста позволяет сохранять уровень сахара в крови в допустимой норме. Следить за ним очень важно, так как при повышении содержания сахара растет и артериальное давление.

Сама по себе брюссельская капуста глюкозу не понижает, но она замедляет повышение ее уровня после еды, когда капусту употребляют в пищу,

— отметила эксперт.

Полезными свойствами этот продукт обладает благодаря клетчатке, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Помимо того, в брюссельской капусте содержатся «важнейшие витамины», такие как К, С, Е, фолиевая кислота и минералы, в том числе, калий, кальций и марганец, а также антиоксиданты. В частности, в состав продукта входит альфа-липоевая кислота, которая влияет на инсулин и понижает уровень сахара.