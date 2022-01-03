Опубликованы последние записи из дневника диджея Avicii, который покончил жизнь самоубийством

Последние дневниковые записи Avicii, сделанные перед самоубийством, будут опубликованы в книге Манса Мосессона "Тим - официальная биография Avicii". Книга выйдет 18 января и познакомит читателя со внутренним миром известного диджея.

Avicii скончался в возрасте 28 лет. Записи в дневнике рассказывают о его наркотической и алкогольной зависимости, а также о реабилитационном периоде.

"Мне было трудно принять, что я больше никогда не буду пить, хотя все врачи настоятельно советовали мне подождать как минимум год, прежде чем я смогу выпить пива. Конечно, я не слушал большинство врачей, я слушал тех, кто говорил, что я могу пить, если буду осторожен. Дни в больнице были свободны от беспокойства и стресса, это был мой настоящий отпуск, как бы удручающе это ни звучало", - написал Avicii.

По просьбе семьи Avicii в 2015 году провел время в реабилитационном центре Ibiza Calm. Там он писал о своей боли.

"Боль. Почему мне сейчас больно? Неприятное чувство. Тим будущего справляется с болью. Тим будущего лучше справляется с болью, чем нынешний Тим, потому что сейчас слишком много боли, чтобы с ней справиться", - написал музыкант.

После реабилитации Avicii начал использовать медицинские техники Махариши Махеш Йоги, в том числе медитацию для достижения глубочайшего состояния сознания. Музыкант медитировал по несколько часов каждый день, хотя рекомендованное время составляло всего 20 минут в день.

О своем просветлении он написал в дневнике: "Кажется, я нахожусь в новом состоянии бытия, что немного пугает. Страх последних дней, казалось, смутил меня, но я вспомнил совет сосредоточиться на дыхании".

Буквально за день до смерти Avicii его знакомый связался с отцом диджея, потому что он беспокоился о его графике медитации. Друг объяснил, что Avicii не ест и не разговаривает.

Позже тот же человек позвонил отцу Avicii и сообщил ему о самоубийстве сына.