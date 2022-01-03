Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как действовать в январе каждому знаку Зодиака
Январь, пожалуй, не самый активный месяц нового года. Будет ощущение, что год новый, а проблемы все те же.
Январь, пожалуй, не самый активный месяц нового года. Будет ощущение, что год новый, а проблемы все те же.
Аж две ретроградности быстрых планет несколько затормозят грандиозные планы на 2022-й. Советую воспринимать такое положение звезд как повод передохнуть после бурных застолий. Ретроградная Венера будет настойчиво подстраивать нам встречи с бывшими возлюбленными и пытаться вернуть к прошлым интересам. Отвертеться от ее влияния довольно сложно, поэтому стоит просто пережить ностальгические воспоминания и, вероятно, подумать над важностью вынесенных уроков. Вспоминайте о данных когда-то обещаниях, долгах материальных и не только и попытайтесь с ними разобраться. Впрочем, можно спросить и с тех, кто задолжал вам.
Деловая и финансовая жизнь будет тоже крутиться вокруг тем, которые были начаты в прошлом году. С 14 января к нам пожалует любимый всеми ретроградный Меркурий. Как обычно, он будет в таком положении три недели, на этот раз в знаке Водолея. В этот период лучше воздержаться от: покупок техники (особенно онлайн), авиабилетов и оформления важных документов. Если вы собираетесь приобрести в рамках новогодних скидок что-то очень дорогое, то стоит поторопиться и совершить покупку в первых числах января. Плюс ретроградности Меркурия в знаке Водолея - можно будет легко найти и исправить программные ошибки и усовершенствовать все онлайн процессы. Но так как Водолей отвечает за авиаперелеты, советую очень внимательно отнестись в покупке и оформлению проездных документов.
Овен
Пока все остальные знаки приходят в себя после обильных застолий, ваша личная и рабочая жизнь кипит. Не засиживайтесь дома, январь прекрасен, чтобы проявить себя максимально. Начальство оценит и повысит, конкуренты испугаются и убегут. Период подходит для крупных сделок, амбициозных проектов и оформления важных документов (кроме 7-12 января).
Удачные дни: 1-3, 20, 26-31
Конфликтные дни: 7-12, 14
Телец
Тельцы весь месяц будут искать источники вдохновения или пытаться куда-то уехать. Осенне-зимняя хмарь плохо действует на вашу теплолюбивую натуру, поэтому ищите возможности сменить обстановку хоть на несколько дней. А еще неплохо бы заглянуть в книжный магазин или пересмотреть любимые с юности фильмы. Период так же подходит для начала любого обучения и закрытия старых учебных долгов. Новостей стоит ждать издалека.
Удачные дни: 1-12, 15-31
Конфликтные дни: нет
Близнецы
Близнецам необходима драма, посему вы ее либо сами устроите, либо вас в нее увлекут люди, к которым вы неравнодушны. Месяц кризисный, поэтому лучше избегать интриг, любовных треугольников и внимательно отнестись к здоровью. Не исключено, что во второй половине месяца придется решать старые проблемы, но вы можете и в этом вопросе преуспеть, если будете предельно честны с собой и с окружающими.
Удачные дни: 1-4, 28-31
Конфликтные дни: 8-18
Рак
Для неженатых Раков первый месяц в году сулит романтические знакомства, а для тех, кто уже обрел семейный статус, гармонизацию отношений. Период подходит для оформления деловых и личных отношений, для начала судебных разбирательств или юридических споров, но это лучше делать до 13 января. Если три месяца назад вы были участниками какого-то спора, то в конце января можете получить ответ о его решении.
Удачные дни: 1, 16, 17, 27-31
Конфликтные дни: 4, 7, 9, 15, 19, 20
Лев
У Львов полным ходом будут идти рабочие процессы. Засиживаться дома будет некогда, ведь суета захватит вас с головой. Вероятно, придется помогать кому-то из коллег или близких. Некоторые из вас задумаются о том, чтобы взять в семью домашнего питомца, и он обязательно принесет вам счастье! Период благоприятен для профилактики здоровья, походов в СПА и на массаж. Последние числа января могут быть напряженными, избегайте конфликтов.
Удачные дни: 1, 2, 7-12, 23
Конфликтные дни: 18, 27-31
Дева
Милые Девы, январь обязательно подарит вам романтическое настроение и воссоединение с любимыми людьми. Некоторых из вас ждут бурные эмоции или крупное семейное торжество. Месяц вдохновит на многое, особенно если ваше деятельность связана с творчеством или искусством. Особое внимание стоит уделить детям. Период будет настраивать на глубокое взаимопонимание и устойчивый рост в области личных отношений.
Удачные дни: 1-4, 28-31
Конфликтные дни: 8-18
Весы
Весы увлекутся домашними хлопотами. Выйти из дома после длительных посиделок за праздничным столом будут не слишком просто, поэтому раз вы все равно в домашнем режиме, наведите порядок и выбросьте ненужный хлам. Этот период настроит вас на общение в узком кругу, не рвитесь в бой, уделите время родителям и детям. Полезно завершать давние семейные конфликты и начать жизнь с чистого листа.
Удачные дни: 1-12, 15-31
Конфликтные дни: нет
Скорпион
В Скорпионью жизнь ворвется свежий ветер новостей и новых знакомств. Возможно, с кем-то из старых друзей вы захотите возобновить общение или завершить когда-то начатые проекты. Месяц подходит для поездок, рекламной деятельности и переговоров. Если вы хотите блеснуть эрудицией и произвести впечатление человека с широким кругозором, то стоит начать это делать прямо сейчас.
Удачные дни: 7, 13, 15-17
Конфликтные дни: 12, 14
Стрелец
Стрельцов будут занимать вопросы финансов и все, что к ним прилагается. Хорошо бы подумать об источниках заработка, от которых вы по какой-то причине отказались ранее. Так же стоит поднять старые связи и знакомства, чтобы преуспеть в этом месяце. Особенно приветствуются смена обстановки и покупка автомобиля. Месяц настроит на вдумчивый анализ, который поможет принять верные решения.
Удачные дни: 26-31
Конфликтные дни: 13, 21
Козерог
Милые Козероги, это главный месяц в году и он о том, что придется пересмотреть фундаментальное! Даже если вы это не планируете, ситуация будет складываться так, что придется. Возвращения к прошлым привязанностям, забытым увлечениям и в места былой славы – основной акцент января, но это не должно помешать вашей социальной активности, а скорее наоборот. Быть на виду, блистать в компаниях друзей или в рабочей среде– обязательная программа января.
Удачные дни: 1-3, 8
Конфликтные дни: 19
Водолей
До 20-х чисел вы застынете в ожидании перемен, которые обязательно случатся, но не в этом месяце. Этот период лучше проводить в уединении, сторонясь шумных компаний и интриг. Также следует избегать незаконных мероприятий и криминальных элементов. Идеальным решением будет уход от суеты и долгие пешие прогулки наедине со своими мыслями.
Удачные дни: 1-3, 22-29
Конфликтные дни: 9-18, 30, 31
Рыбы
Настроение Рыб будет весь месяц приподнятым, как после бокала игристого. Вы можете здорово прирасти в контактах и связях, если будете отвечать на все приглашения «да». Деловые и финансовые вопросы лучше решать в кулуарах, а важные встречи проводить в расслабленной обстановке. Восстанавливайте старые связи, некоторые из них здорово пригодятся вам в январе.
Удачные дни: 1-9
Конфликтные дни: 10-13, 22, 28