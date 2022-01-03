Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как действовать в январе каждому знаку Зодиака

Аж две ретроградности быстрых планет несколько затормозят грандиозные планы на 2022-й. Советую воспринимать такое положение звезд как повод передохнуть после бурных застолий. Ретроградная Венера будет настойчиво подстраивать нам встречи с бывшими возлюбленными и пытаться вернуть к прошлым интересам. Отвертеться от ее влияния довольно сложно, поэтому стоит просто пережить ностальгические воспоминания и, вероятно, подумать над важностью вынесенных уроков. Вспоминайте о данных когда-то обещаниях, долгах материальных и не только и попытайтесь с ними разобраться. Впрочем, можно спросить и с тех, кто задолжал вам.

Деловая и финансовая жизнь будет тоже крутиться вокруг тем, которые были начаты в прошлом году. С 14 января к нам пожалует любимый всеми ретроградный Меркурий. Как обычно, он будет в таком положении три недели, на этот раз в знаке Водолея. В этот период лучше воздержаться от: покупок техники (особенно онлайн), авиабилетов и оформления важных документов. Если вы собираетесь приобрести в рамках новогодних скидок что-то очень дорогое, то стоит поторопиться и совершить покупку в первых числах января. Плюс ретроградности Меркурия в знаке Водолея - можно будет легко найти и исправить программные ошибки и усовершенствовать все онлайн процессы. Но так как Водолей отвечает за авиаперелеты, советую очень внимательно отнестись в покупке и оформлению проездных документов.

Овен

Пока все остальные знаки приходят в себя после обильных застолий, ваша личная и рабочая жизнь кипит. Не засиживайтесь дома, январь прекрасен, чтобы проявить себя максимально. Начальство оценит и повысит, конкуренты испугаются и убегут. Период подходит для крупных сделок, амбициозных проектов и оформления важных документов (кроме 7-12 января).

Удачные дни: 1-3, 20, 26-31

Конфликтные дни: 7-12, 14

Телец

Тельцы весь месяц будут искать источники вдохновения или пытаться куда-то уехать. Осенне-зимняя хмарь плохо действует на вашу теплолюбивую натуру, поэтому ищите возможности сменить обстановку хоть на несколько дней. А еще неплохо бы заглянуть в книжный магазин или пересмотреть любимые с юности фильмы. Период так же подходит для начала любого обучения и закрытия старых учебных долгов. Новостей стоит ждать издалека.

Удачные дни: 1-12, 15-31

Конфликтные дни: нет

Близнецы

Близнецам необходима драма, посему вы ее либо сами устроите, либо вас в нее увлекут люди, к которым вы неравнодушны. Месяц кризисный, поэтому лучше избегать интриг, любовных треугольников и внимательно отнестись к здоровью. Не исключено, что во второй половине месяца придется решать старые проблемы, но вы можете и в этом вопросе преуспеть, если будете предельно честны с собой и с окружающими.

Удачные дни: 1-4, 28-31

Конфликтные дни: 8-18

Рак