Астролог предупредила о смертельных угрозах в январе 2022 года

Астрологи напоминают, что лишь в начале февраля наступит «настоящий новый год», пока же первый месяц года календарного остается под властью прошлогоднего символа - Металлического Быка. И он вполне способен «пнуть» напоследок.

Это время обострения отношений и ситуаций, предупреждает эксперт. По ее словам, сейчас высок риск попасть в расставленную ловушку, стать заложником невыгодных обстоятельств, а также растерять здоровье. «Внимание нужно уделить своему здоровью, - отметила Искра. - Обезопасить себя максимально». Астролог призвала быть внимательным во всем, что касается транспорта, потому как по этой сфере астропрогноз неблагоприятный. «Месяц, который весьма небезопасен с точки зрения автокатастроф и авиакатастроф», - предупредила она.