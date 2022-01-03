Астролог предупредила о смертельных угрозах в январе 2022 года
Наступивший 2022 год Голубого Тигра обещает быть увлекательным и богатым на сюрпризы, однако в полной мере символ года вступит в свои права только через месяц.
Наступивший 2022 год Голубого Тигра обещает быть увлекательным и богатым на сюрпризы, однако в полной мере символ года вступит в свои права только через месяц.
Астрологи напоминают, что лишь в начале февраля наступит «настоящий новый год», пока же первый месяц года календарного остается под властью прошлогоднего символа - Металлического Быка. И он вполне способен «пнуть» напоследок.
Это время обострения отношений и ситуаций, предупреждает эксперт. По ее словам, сейчас высок риск попасть в расставленную ловушку, стать заложником невыгодных обстоятельств, а также растерять здоровье. «Внимание нужно уделить своему здоровью, - отметила Искра. - Обезопасить себя максимально». Астролог призвала быть внимательным во всем, что касается транспорта, потому как по этой сфере астропрогноз неблагоприятный. «Месяц, который весьма небезопасен с точки зрения автокатастроф и авиакатастроф», - предупредила она.
Напряженность во Вселенной сохранится до 2 февраля, но затем ситуация успокоится и все сразу почувствуют облегчение, заключила эксперт.