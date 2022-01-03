57-летний Джефф Безос нанял тренера Тома Круза и поразил накачанным торсом

В сеть попали снимки, сделанные во время отпуска, который 57-летний Джефф проводит на острове Сен-Бартелеми в Карибском море — вместе со своей возлюбленной Лорен Санчес. На них Безос изображен с оголенным накачанным торсом. Пользователи сети впечатлились фигурой бизнесмена, которые ранее не отличался атлетическим сложением. Пошли слухи о том, что миллиардер достиг этого с помощью гормонов. Однако это не так. Издание Page Sixсообщает, что Джефф нанял бывшего тренера кинозвезды Тома Круза — Уэсли Окерсона. И тот, с помощью строгой диеты и интенсивных упражнений, помог Безосу за несколько месяцев привести себя в отличную физическую форму — к радости Лорен, пишет портал «Факты».

Lots of folks have jumped to the conclusion Jeff Bezos can only get the body we've now seen with the help of human growth hormones -- HGH -- but sources connected to Jeff tell TMZ it's all B.S. https://t.co/VkP4uNYK94 — TMZ (@TMZ) December 29, 2021

52-летняя журналистка и телеведущая, ради которой Безос развелся со своей женой Маккензи, и сама может похвастаться отличной для ее лет фигурой. Похоже, что Джефф хочет соответствовать запросам своей подруги.

EXCLUSIVE: Shirtless Jeff Bezos canoodles with Lauren Sánchez on yacht in St. Barts https://t.co/mXIqfP4xQX pic.twitter.com/zgxSCYek8A — New York Post (@nypost) December 27, 2021



«Да мужик просто пытается подкачаться потому, что его девушка сохла по Леонардо Ди Каприо», - такого рода комментарии можно увидеть больше всего в подписях к публикациям с фото.

Дело в том, что момент встречи на красной дорожке одного из самых богатых людей в мире и его подруги с Лео стало попал на видео и породил целую волну мемов в соцсетях, пишет Spletnik.

So we see Leonardo DiCaprio is trending 👀 Here's our original video from @marcmalkin of DiCaprio chatting with Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez at the LACMA Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk — Variety (@Variety) November 8, 2021