57-летний Джефф Безос нанял тренера Тома Круза и поразил накачанным торсом

В сеть попали снимки, сделанные во время отпуска, который 57-летний Джефф проводит на острове Сен-Бартелеми в Карибском море — вместе со своей возлюбленной Лорен Санчес. На них Безос изображен с оголенным накачанным торсом. Пользователи сети впечатлились фигурой бизнесмена, которые ранее не отличался атлетическим сложением. Пошли слухи о том, что миллиардер достиг этого с помощью гормонов. Однако это не так. Издание Page Sixсообщает, что Джефф нанял бывшего тренера кинозвезды Тома Круза — Уэсли Окерсона. И тот, с помощью строгой диеты и интенсивных упражнений, помог Безосу за несколько месяцев привести себя в отличную физическую форму — к радости Лорен, пишет портал «Факты».
52-летняя журналистка и телеведущая, ради которой Безос развелся со своей женой Маккензи, и сама может похвастаться отличной для ее лет фигурой. Похоже, что Джефф хочет соответствовать запросам своей подруги.
«Да мужик просто пытается подкачаться потому, что его девушка сохла по Леонардо Ди Каприо», - такого рода комментарии можно увидеть больше всего в подписях к публикациям с фото.
Дело в том, что момент встречи на красной дорожке одного из самых богатых людей в мире и его подруги с Лео стало попал на видео и породил целую волну мемов в соцсетях, пишет Spletnik.
В коротком ролике, который со скоростью света распространился в твиттере, видно, как Лорен флиртует с хозяином вечера и восторженно смотрит на него. Все это происходило прямо на глазах ее возлюбленного-миллиардера: в тот момент Джефф нежно держал Лорен за талию и неловко отводил в сторону глаза. Лео, казалось, даже не заметил, что с ним флиртуют (или просто сделал вид?) и общался с Лорен так же доброжелательно и сдержанно, как и с другими гостями вечера.