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Алентова поразила Сеть очередными изменениями во внешности

Вера Алентова ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Редким кадром поделилась Юлия Меньшова, пишет Topnews.

Впервые за полгода с момента смерти Владимира Меньшова в Сети появилось фото его супруги актрисы Веры Алентовой. Редкий совместный кадр опубликовала ее дочь Юлия Меньшова на своей странице в Instagram.

Для семьи Меньшовых смерть режиссера стала серьезной потерей, а на внешности Алентовой и вовсе оставила отпечаток. Она длительное время не выходила в свет, а также никак не комментировала утрату. Новый же семейный снимок был сделан, судя по подписи, в новогоднюю ночь.

Юлия пояснила, что вместе им удается собраться крайне редко из-за напряженных графиков работы. Редкие встречи проходят зачастую в дни рождения либо новогодние праздники. А этот Новый год они встречали в крайне непривычной обстановке в сопровождении болезненного “эффекта отсутствия”. Юлия Меньшова посвятила этот трогательный пост своему отцу.

По ее словам, немного справиться с утратой ей помогла работа, хотя для каждого человека подход к этому довольно индивидуален и никакой формулы как справиться с горем, либо достичь успеха и счастья нет. “Но что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом… Всегда !”, – заключила Меньшова.

Отметим, что на этом фото особое внимание пользователи Сети уделили именно звезде фильма “Москва слезам не верит”, поскольку Алентова предстала без грима. Многие заметили, что ее внешность за эти полгода явно изменилась, а на лице отразилась печаль утраты. Алентова заметно похудела и осунулась.

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