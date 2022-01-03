Алентова поразила Сеть очередными изменениями во внешности

Для семьи Меньшовых смерть режиссера стала серьезной потерей, а на внешности Алентовой и вовсе оставила отпечаток. Она длительное время не выходила в свет, а также никак не комментировала утрату. Новый же семейный снимок был сделан, судя по подписи, в новогоднюю ночь.

По ее словам, немного справиться с утратой ей помогла работа, хотя для каждого человека подход к этому довольно индивидуален и никакой формулы как справиться с горем, либо достичь успеха и счастья нет. “Но что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом… Всегда !”, – заключила Меньшова.