Алентова поразила Сеть очередными изменениями во внешности
Редким кадром поделилась Юлия Меньшова, пишет Topnews.
Редким кадром поделилась Юлия Меньшова, пишет Topnews.
Для семьи Меньшовых смерть режиссера стала серьезной потерей, а на внешности Алентовой и вовсе оставила отпечаток. Она длительное время не выходила в свет, а также никак не комментировала утрату. Новый же семейный снимок был сделан, судя по подписи, в новогоднюю ночь.
По ее словам, немного справиться с утратой ей помогла работа, хотя для каждого человека подход к этому довольно индивидуален и никакой формулы как справиться с горем, либо достичь успеха и счастья нет. “Но что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом… Всегда !”, – заключила Меньшова.
Отметим, что на этом фото особое внимание пользователи Сети уделили именно звезде фильма “Москва слезам не верит”, поскольку Алентова предстала без грима. Многие заметили, что ее внешность за эти полгода явно изменилась, а на лице отразилась печаль утраты. Алентова заметно похудела и осунулась.