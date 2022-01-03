«Флешмоб от Волочковой?»: голое фото Собчак раскритиковали в Instagram

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак активно ведет себя в соцсетях с начала нового года. Ведущая «Осторожно, Собчак!» уже выкладывала фотографии себя без мейкапа утром 1 января, жаловалась, что не может отдыхать в каникулы и думает о новых проектах.

Также Ксения Собчак опубликовала у себя на странице в Instagram фотографию в купели сразу после бани. На снимке телеведущая абсолютно голая, улыбаясь, она смотрит в объектив фотографу.

В подписи к фото Собчак рассказала, что 31 декабря в баню не ходит, а 2-го с удовольствием.

Илья Соболев в комментариях к фотографии Собчак уточнил, «появляется ли у всех такое в кружке после Нового года?». Большинство комментаторов и вовсе посчитали, что телеведущая «отбирает хлеб» у другой любительницы банных фото – Анастасии Волочковой.

«Позор»

«Ты уже в бабули годишься, зачем тебе этот хайп?»

«Волочкова лайк поставила?»

«Флешмоб от Волочковой?»

«Икона стиля», – разделились голоса подписчиков Собчак.

А главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пожаловался, что сделал репост новогоднего фото Собчак, которую она же и выложила. Но только Instagram его заблокировал.