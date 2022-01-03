Число лидера: нумеролог рассказал о значении цифры 22

С наступлением 2022 года нумерологов все больше и больше начинает привлекать это магическое сочетание цифр. И не зря, ведь они олицетворяют мощную энергию, которая будет сопровождать нас на протяжении следующих 12 месяцев. Если прошлый год разделил людей на два лагеря — привитых и непривитых, то эти 365 дней заставят людей проявить свои лидерские качества, рассказал нумеролог Сергей Кузнецов.

Значение числа «22»:

«Это будет проявляться как в личных отношениях, так и в глобальном плане. Очень вероятно, что в силу каких-то обстоятельств такой лидер проявится и в планетарном масштабе», — отметил специалист.

Он сообщил, что 22 — это число лидера, поэтому в предстоящем году, скорее всего, появится новый правитель, который возьмет ответственность за происходящее в мире. Вероятно, что это будет личность, о которой мировая общественность никогда раньше не слышала. Он проявит себя, по словам нумеролога, в феврале, июле или сентябре.

Судьба в 2022 году по дате рождения:

Кузнецов определил судьбу каждого человека по дате его рождения. Чтобы понять, что вас ждет в наступившем году необходимо «свернуть» цифры, пока не образуется однозначное число:

1 — обладателям этой цифры нужно будет больше времени уделять отдыху;

2 — в этом году такие люди должны хорошо подумать о смысле своей жизни. Им стоит определиться с делом, ради которого они пришли в этот мир и заняться им;

3 — предстоящий год будет отличной порой, чтобы ставить перед собой глобальные цели. Однако самое важное — это уделять больше времени своим родственникам;

4 — перед этими людьми остро встанет вопрос подчинения. Либо вы проявите силу духа и будете управлять ситуацией, либо проявите слабость, и она станет управлять вами;

5 — такие люди будут требовать к себе повышенного внимания;

6 — эти люди начнут искать собственную веру;

7 — все свои силы обладатели этой цифры направят на мысли о «высоком», их общение в предстоящем году тоже будет связано со сферами высшего общества.

8 — данные люди озаботятся вопросами власти;

9 — все взгляды на вопросы альтруизма, поддержки и независимости для этих людей претерпят существенные изменения. Они примут свою независимость и постепенно освободятся ото всего, что их беспокоит, отметил Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой».