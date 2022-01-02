Вс, 2.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ФОТО: жительница Тарту захватила в объятия полицейского и страстно поцеловала его

Politseinik ФОТО: Arvo Meeks

В социальных сетях завирусилось фото того, как в Тарту на Новый год девушка целует полицейского.

«Девушки, признавайтесь, кто целовал полицейского?» - подписал снимок его автор.

Интересно, это пара, которая встречается, или девушка просто хотела поблагодарить его за работу? Делитесь своим мнением в комментариях!

НАВЕРХ
Back