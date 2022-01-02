ФОТО: жительница Тарту захватила в объятия полицейского и страстно поцеловала его
В социальных сетях завирусилось фото того, как в Тарту на Новый год девушка целует полицейского.
В социальных сетях завирусилось фото того, как в Тарту на Новый год девушка целует полицейского.
«Девушки, признавайтесь, кто целовал полицейского?» - подписал снимок его автор.
Интересно, это пара, которая встречается, или девушка просто хотела поблагодарить его за работу? Делитесь своим мнением в комментариях!
Kuradi politseiriik! pic.twitter.com/PfcCRXqaMQ— Tauri (@narkoreidcop) January 1, 2022