Эстонский актер спародировал Керсти Кальюлайд: отключите электричество, а если станет совсем плохо, я могу помахать фонариком

В передаче порассуждали на тему того, что бы сказала Керсти Кальюлайд в этом году. Экс-президента сыграл эстонский актер Хенрик Норманн. Смотрите начиная с 2 часов и 1 минуты!

«На одном саммите в Париже я заметила, что Владимир тайно поглядывал. Но поближе подойди стеснялся. Типичный мужчина. Я искала возможности побыть наедине с Владимиром Владимировичем, но вокруг вечно сновала Меркель. В конце концов она утащила его смотреть какой-то дурацкий газопровод», - рассказала «Кальюлайд» о своем отношении к Путину.

Также «экс-президент» посоветовала отключить электричество, перестать топить и ходить в магазин раз в месяц, чтобы сводить концы с концами: «А если кому-то станет совсем плохо, я всегда могу встать у окна и помахать фонариком».