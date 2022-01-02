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Сердючка рассказала о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича

Верка Сердючка в Тель-Авиве. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал о «дорогущем» подарке от бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает StarНit.

По словам Данилко, однажды Абрамович подарил ему бутылку шампанского. Поскольку цена на него оказалась слишком высокой, артист решил поделиться напитком с каждым участником своего коллектива, состоящего из нескольких десятков человек, пишет Lenta.ru.

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — вспоминает исполнитель.

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