Сердючка рассказала о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича

По словам Данилко, однажды Абрамович подарил ему бутылку шампанского. Поскольку цена на него оказалась слишком высокой, артист решил поделиться напитком с каждым участником своего коллектива, состоящего из нескольких десятков человек, пишет Lenta.ru .

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — вспоминает исполнитель.