Юлия Меньшова о праздновании Нового года без отца: «Было особенно болезненно»

Наследница Владимира Валентиновича в личном блоге рассказала, что встречать 2022 год без него было нелегко: «Мы нечасто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было», пишет Starhit.ru.

Юлия поделилась, что ей часто пишут и просят совета, как же пережить утрату, на что она отвечает: «Если честно — я не знаю. Все, что я сама пока поняла: «ударная волна» такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время… Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору».

52-летняя Меньшова рассказала, что сначала ей помогла работа. Позже телеведущая осознала — ей просто нужна была пауза. Так она и перестала требовать от себя быстрого исцеления.

«Мы ведь все привыкли сегодня требовать немедленных результатов. И так любим книжки с математическими названиями: формула успеха, формула счастья… А нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое», — отметила Меньшова.