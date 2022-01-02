Пять стран, в которые в этом году лучше не ездить

1. Афганистан

В начале прошлого года к власти в Афганистане снова пришла террористическая группировка «Талибан». Ситуация там по-прежнему незавидная: расправы над политическими оппонентами, ограничения прав женщин. В некоторых частях страны присутствуют террористические организации. Поскольку экономическая ситуация в стране незавидна - международное финансирование приостановлено, а зарубежные активы на миллиарды долларов заморожены - не похоже, что ситуация в ближайшем будущем может хоть сколько-нибудь улучшиться. Афганистан уже покинула большая часть интеллигенции, которая могла бы помочь стране выйти из кризиса.

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2. Йемен

Несмотря на длительные усилия по достижению мира, в Йемене все еще бушует гражданская война. Помимо войны, в стране относительно высокий дефицит продовольствия и высокий риск заболеваний. Организация Объединенных Наций давно считает ситуацию в Йемене одной из самых серьезных гуманитарных катастроф в мире. Понятно, что в контексте вооруженного конфликта высоким остается риск похищения людей, поэтому выезжать за пределы столицы страны Саны - не рекомендуется.

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3. Сирия

Хотя политическая ситуация в Сирии, по сравнению с тем, что было 10 лет назад, несколько стабилизировалась, правительство все еще не восстановило контроль над всей страной. Относительно небольшое присутствие в стране до сих пор сохраняют террористические группировки вроде «Исламского государства», а примерно треть страны остается под контролем Сирийских демократических сил (SDF), в которых доминируют курды. Как и в Йемене, здесь высок риск похищения.

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4. Беларусь

Несмотря на то, что Беларусь традиционно считалась относительно безопасной страной для путешествий, распространение Covid-19 и внутриполитическая нестабильность изменили ситуацию. Путешественники в Беларусь подвергаются риску попасть в эпицентр демонстраций/протестов, а, согласно предупреждению о поездках на веб-сайте МИД страны, гражданам Беларуси и иностранцам с постоянным или временным видом на жительство, временно запрещается выезд из страны по сухопутным пограничным пунктам. Выезд из страны строго контролируется и для упомянутых категорий людей разрешен раз в три месяца. В предупреждении также говорится, что Европейский совет ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Евросоюза и призвал все базирующиеся в ЕС авиакомпании избегать полетов над Беларусью.

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5. Сомали

Хотя в Сомали функционирующее центральное правительство, некоторые части страны все еще контролируются радикальной исламистской группировкой «аш-Шабаб». Кроме того, под вопросом остается сама способность официального правительства к контролю над страной - деятельность сомалийских «полевых командиров» (warlords) остается довольно автономной. Как и в Сирии, Йемене и Афганистане, в Сомали присутствует риск похищения и террористических атак. Путешествие по территориальным водам Сомали также опасно из-за пиратства.