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Игорь Николаев объявил о пополнении в семье

Игорь Николаев ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

У 61-летнего российского певца и композитора Игоря Николаева две дочери - Юлия и Вероника. Между ними разница - почти 40 лет. Артист сейчас полностью занят младшей дочерью, которая родилась в браке с Юлией Проскуряковой. 

Супруги души не чают в крошке. По случаю Нового года звездные родители выполнили заветное желание девочки. В семье Николаева случилось чудо! Накануне Нового года она стала больше. У них появился новый член семьи.

«А у нас случилось новогоднее чудо! Дед Мороз исполнил Вероникину мечту!» - написал Николаев.

Вероника воскликнула: «Это же котенок, которого я загадывала Деду Морозу».

Музыкант с удовольствием проводит время с семьей. Каждое лето он прилетает с женой и дочерью в Юрмалу, где они наслаждаются балтийским морем и солнцем.

Напомним, старшая дочь Николаева живет в Майами. Она отучилась на фармацевта и теперь работает в больнице. Замуж пока не вышла, и детей у нее нет. 

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