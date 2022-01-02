Игорь Николаев объявил о пополнении в семье

Супруги души не чают в крошке. По случаю Нового года звездные родители выполнили заветное желание девочки. В семье Николаева случилось чудо! Накануне Нового года она стала больше. У них появился новый член семьи.
Вероника воскликнула: «Это же котенок, которого я загадывала Деду Морозу».
Музыкант с удовольствием проводит время с семьей. Каждое лето он прилетает с женой и дочерью в Юрмалу, где они наслаждаются балтийским морем и солнцем.
Напомним, старшая дочь Николаева живет в Майами. Она отучилась на фармацевта и теперь работает в больнице. Замуж пока не вышла, и детей у нее нет.