Шеф-повар посоветовал пить живительный маринад после праздников

Эксперт советует в случае употребления алкогольных напитков в новогоднюю ночь начать после праздника с крепкого и острого бульона. «Дело в том, что таким образом быстрее происходит очищение организма. Также очень рекомендуется пить живительные растворы, такие, как рассол. Но рассол в нашем понимании — это зачастую уксусный маринад из покупных огурцов или помидоров», — отмечает Мартиросов. Он уточнил, что в его понимании таковым является вода на основе соли с добавлением сахара, а также специй. Повар добавил, что это называется «живительный маринад» или, если говорить иначе, жидкость от обезвоживания.