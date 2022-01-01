Редкие советские игрушки, которые сейчас можно выгодно продать

Должно быть, одним из первых вариантов в голову лезут блошиные рынки. Если цель — просто избавиться от игрушки, то такое решение подойдёт. Встретить на развалах ценителя будет очень сложно. Другой вариант — сайты с объявлениями. Удобно и можно сразу отследить, за сколько сейчас продают те же игрушки, что и вы. Так шанс продешевить снижается. По возможности лучше публиковать на международных площадках вроде eBay.