Редкие советские игрушки, которые сейчас можно выгодно продать
Ещё несколько лет назад старые советские игрушки могли выбрасывать на помойку, но с каждым годом они всё дороже и их всё сложнее найти, пишет Лайф.
Ещё несколько лет назад старые советские игрушки могли выбрасывать на помойку, но с каждым годом они всё дороже и их всё сложнее найти, пишет Лайф.
На цену раритетных игрушек влияет множество условий: материал, год выпуска, ограниченность серии, предложение. Чтобы понимать все тонкости, нужно этим заниматься. Удивительно, но таких коллекционеров всё больше. И если у вас в планах избавиться от старых игрушек, которые лежат на антресолях, на чердаке или в гараже, то, возможно, вы потенциальный делец.
Педальные машины
О таком мечтал каждый советский мальчишка. Ребята выросли, а желания никуда не делись. Теперь игрушки продают от 60 евро до 2 410 евро, и ведь на них есть спрос! Особенно дорогая модель — "Москвич-2141". Его выпускали ограниченной серией во второй половине восьмидесятых, и теперь коллекционеры гоняются за ними по всему миру. Недавно один такой "Москвич" продали за 4 200 евро.
Копии автомобилей в масштабе
В этой категории самые дорогие модели — с номерами и в заводской упаковке. Такие можно продать за цену от 20 до 50 евро. А редкие экземпляры уходят за 100 евро и дороже. Особенно повезёт, если в своей кладовке вы обнаружите модель "Москвича-412". Цена на такую у коллекционеров достигает до 2500 евро.
Нина в скафандре
Обычную шагающую куклу Нину можно продать за 60 евро, если она в хорошем состоянии и у неё исправно работают все механизмы. Но есть и "лимитки" — например, по случаю полёта Терешковой в космос фабрика "Кругозор" выпустила игрушку в оранжевом скафандре. Теперь такие продают за 1 445 евро!
Целлулоидная Иришка
Забавная кукла Иришка выпускалась тюменским химкомбинатом в 50-х годах прошлого века. Первый экземпляр, который выставили на аукцион, ушёл за 278 евро. Коллекционеры любят крошечную куклу за её необычную внешность.
Педальная лошадка
Антикварная советская лошадка — не самая популярная игрушка на территории современной России, однако сейчас её продают за вполне серьёзные деньги. На иностранном сайте объявлений eBay цены варьируются от 490 евро до 1 690 евро. Причём за отправку редкого экземпляра придётся заплатить ещё 120 евро.
Где продавать
Должно быть, одним из первых вариантов в голову лезут блошиные рынки. Если цель — просто избавиться от игрушки, то такое решение подойдёт. Встретить на развалах ценителя будет очень сложно. Другой вариант — сайты с объявлениями. Удобно и можно сразу отследить, за сколько сейчас продают те же игрушки, что и вы. Так шанс продешевить снижается. По возможности лучше публиковать на международных площадках вроде eBay.