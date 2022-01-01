Прорыдала всю новогоднюю ночь: стало известно, как Кейт Миддлтон пережила уход принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджа перед праздниками показывали, какая у них идеальная семья. Кейт и Уильям в начале декабря выпустили свою рождественскую открытку, показав подросших детей. Миддлтон сыграла на пианино во время праздничного концерта, а муж ее поддерживал в зале. А позже пара объявила, что на Рождество и Новый год они покинут Лондон, но куда именно поедут, не сообщалось.

Это подогрело волну слухов о грядущем разводе. В Сети народ вспомнил, как однажды Уильям уже подло бросил Кейт в новогоднюю ночь. Как писал королевский биограф Кэти Николл в своей книге «Создание королевского романа», Кейт прорыдала всю новогоднюю ночь, когда Уильям отменил их совместные планы и уехал к подруге детства. Это было в 2006 году. В то время Уильям и Кейт только встречались.

«Уильям обещал, что присоединится к Миддлтонам, чтобы отпраздновать в Джорданстон-хаус. Обстановка вряд ли могла быть более романтичной и Кейт с нетерпением ждала его прибытия. В последнюю минуту Уильям передумал. Он сообщил заплаканной Кейт во время ночного разговора об изменении плана», — рассказала Кэти Николл.

Биограф утверждает, что Уильям сомневался в своих отношениях с Кейт. Принц даже обсуждал с Чарльзом и королевой, стоит ли продолжать отношения с Миддлтон. Родственники были не против девушки, но прошло несколько месяцев и Уильям бросил Кейт. Разрыв помог принцу осознать, насколько сильно он нуждается в Миддлтон. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II.