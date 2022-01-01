Саакашвили рассекретил внебрачную дочь от известной певицы, опубликовав фото

Накануне Нового года в Сети активизировался опальный Михаил Саакашвили, который вынужден был встретить праздник за решеткой. Бывший президент Грузии ошарашил многих известием, что у него подрастает внебрачная дочь.

По официальной информации, Михаил Саакашвили женат на Сандре Рулофс, уроженке и подданной Нидерландов. У них в браке родилось двое сыновей. Им 26 и 16 лет.

Как оказалось, у Саакашвили подрастает и младшая дочь. Ее зовут Элис-Мария Саакашвили. У себя на странице в соцсетях политик подтвердил информацию. «Моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», – написал Саакашвили из-за решетки.

СМИ выяснили, что девочка могла появиться в отношениях Саакашвили с грузинской певицей Софией Нижаридзе. В Грузии артистка является достаточно известной.

София Нижаридзе ФОТО: Соцсети

Накануне Нового года маленькая Элис-Мари должна была петь со своей мамой, которая в 2005 году выступала в России на конкурсе «Новая волна». Также София Нижаридзе в 2010 году защищала честь страны в конкурсе «Евровидения» в Норвегии. Тогда она завоевала 10-е место. Журналисты выяснили, что Саакашвили купил для любовницы квартиру в США стоимостью 2 млн долларов.