Саакашвили рассекретил внебрачную дочь от известной певицы, опубликовав фото
Политик встретил Новый год вдали от семьи, пишет Topnews.
Политик встретил Новый год вдали от семьи, пишет Topnews.
Накануне Нового года в Сети активизировался опальный Михаил Саакашвили, который вынужден был встретить праздник за решеткой. Бывший президент Грузии ошарашил многих известием, что у него подрастает внебрачная дочь.
По официальной информации, Михаил Саакашвили женат на Сандре Рулофс, уроженке и подданной Нидерландов. У них в браке родилось двое сыновей. Им 26 и 16 лет.
Как оказалось, у Саакашвили подрастает и младшая дочь. Ее зовут Элис-Мария Саакашвили. У себя на странице в соцсетях политик подтвердил информацию. «Моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», – написал Саакашвили из-за решетки.
СМИ выяснили, что девочка могла появиться в отношениях Саакашвили с грузинской певицей Софией Нижаридзе. В Грузии артистка является достаточно известной.
Накануне Нового года маленькая Элис-Мари должна была петь со своей мамой, которая в 2005 году выступала в России на конкурсе «Новая волна». Также София Нижаридзе в 2010 году защищала честь страны в конкурсе «Евровидения» в Норвегии. Тогда она завоевала 10-е место. Журналисты выяснили, что Саакашвили купил для любовницы квартиру в США стоимостью 2 млн долларов.
Фотографией малышки, которая должна будет появиться в новогоднем концерте канала «Мтавари архи» политик поделился у себя на странице в Instagram. Также Саакашвили назвали в сторис дочь «принцессой».