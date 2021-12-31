10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA, которые покупали жители Эстонии в 2021 году

Сеть магазинов IKEA пришла в Эстонию несколько лет назад, но и до этого многие жители нашей страны любили продукцию компании за приятное соотношение цены и качества.
Давайте узнаем, какую мебель и аксессуары для дома IKEA были самыми популярными среди жителей Эстонии в 2021 году.
Отвечает Рената Данте, руководитель отдела корпоративных коммуникаций IKEA Baltic.
В список 10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA в Эстонии в 2021 году вошли:
1. Кухня METOD. Вот уже несколько лет кухня METOD остается одним из самых популярных дизайнерских решений среди клиентов IKEA в Эстонии. С системой METOD у клиентов есть безграничные возможности в создании кухни своей мечты. Ее можно спроектировать согласно индивидуальным потребностям и различным условиям. Это решение также легко модернизировать в будущем. С годами можно заменить ее дверцы, заменить открытые полки закрытыми шкафами или ящиками - в общем, вся система может быть расширена и адаптирована по желанию. Гарантия на кухню METOD составляет 25 лет.
В Эстонии те, кто предпочитает современный стиль, чаще всего выбирают двери VOXTORP для своей кухни METOD, в то время как клиенты, предпочитающие традиционный стиль, выбирают двери BODBYN. Самый предпочтительный цвет кухни METOD у жителей Эстонии - белый. На сайте IKEA также есть бесплатные цифровые планировщики, которые помогут вам создать кухню, рассчитать бюджет и протестировать различные двери, шкафы, макеты и версии. Также есть возможность сделать заказ удаленно бесплатно и воспользоваться помощью сотрудников ИКЕА, которые помогут спланировать кухню и заказать необходимые вещи.
2. Модульный шкаф PAX. Комбинируя рамы и двери серии PAX с предметами серии KOMPLEMENT, созданными дизайнерами интерьеров, вы можете создать шкаф, который точно соответствует вашим потребностям и пространству. Вы можете установить размер рам, количество ящиков и полок, а также, хотите ли вы дверцы на петлях или раздвижные. Вы также можете создать свой собственный гардероб с помощью цифровых планировщиков на IKEA.ee. Например, вы также можете выбрать решение для хранения в планировщике и добавить или удалить органайзеры внутри шкафа по своему усмотрению. Самый популярный цвет шкафов PAX в Эстонии - белый, а самые популярные - двери TYSSEDAL в традиционном стиле. Гарантия на модульный шкаф PAX составляет 10 лет.
3. Кушетка HEMNES. Все вещи в серии HEMNES имеют одинаковый вневременной дизайн. Кажется, что эстонские покупатели не могут устоять перед белой кушеткой HEMNES. Добавив несколько мягких и пушистых подушек для поддержки спины, кушетку можно легко превратить в удобный диван. Это также позволяет гостям быстро и легко остаться на ночь. В больших ящиках есть место для дополнительных одеял, подушек, постельного белья или других вещей, которые вы хотите хранить. Вся мебель HEMNES изготовлена из массива дерева, которое красиво стареет и придает характер вашей комнате.
4. Письменный стол TROTTEN. В год пандемии наш дом стал для многих также домашним офисом. Таким образом, регулируемый по высоте стол TROTTEN в прошлом году стал довольно популярным среди жителей Эстонии. Неважно, работаете ли вы дома или в офисе - этот стол позволяет создавать доступные и модульные офисные помещения. Вы можете изменить высоту стола, просто повернув ручку. Таким образом, вы можете выбрать лучшую позу как сидя, так и стоя. На всю продукцию TROTTEN действует 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть уверены в качестве своего рабочего места.
5. Матрасы HOVAG. Эргономичные матрасы HÖVÅG с пружинами карманного типа - один из самых популярных товаров среди эстонских по и опускаются точно на человека. При покупке матраса вы можете выбрать желаемую прочность. На все матрасы действует гарантия 25 лет.
6. Ящики VARIERA. За последний год многие из нас проводили на кухне еще больше времени. В некоторых случаях в какие-то моменты она даже заменяла рестораны. Проведение большего количества времени на кухне привело к необходимости прибраться в комнате и сделать жизнь проще и удобнее. Таким образом, ящики VARIERA были одними из самых продаваемых в Эстонии товаров, которые незаменимы при организации кухни.
7. Игровая кухня DUKTIG. Игровая кухня DUKTIG, как и другие наборы игрушек, позволяет детям легко и весело имитировать готовку вместе с родителями. Кухня имеет смеситель и раковину, светодиодная плита, которая работает на батарейках, и шкафы для хранения кухонной утвари. Регулируемые ножки помогают кухне расти вместе с маленьким поваром. Как и вся остальная детская серия ИКЕА, она соответствует самым высоким стандартам безопасности и не содержит вредных химикатов.
8. Книжная полка BILLY. Это книжные полки в культовом традиционном стиле и простом дизайне. В частности, они выделяются своей функциональностью, поскольку они бывают разной высоты и ширины, с дверцами или без них, а также упрощают создание углового решения. По мере роста вашей домашней библиотеки вы можете добавлять дополнительные полки и надставки по высоте, чтобы они подходили ко всем вашим книгам.
9. Мебель для ванных комнат GODMORGON. Мебель для ванной серии GODMORGON выдерживает круглогодичную влажность и брызги. Если в доме мало места, подойдут высокие тазики и низкие шкафы. Также навесные шкафы, занимающие минимум места на полу. Вы можете выбрать один из готовых комплектов мебели для ванной или, например, составить свою комбинацию. Излюбленный стиль и цвет эстонских покупателей мебели для ванных комнат - белый глянцевый.
10. Серия IKEA 365+. IKEA 365+ - это ассортимент повседневной кухонной утвари. Представлена вся необходимая посуда. Каждый день, 365 дней в году по доступной цене. В них представлен широкий ассортимент кухонной утвари, от ножей до кухонных принадлежностей, но в этом году эстонцы чаще всего выбирали ножи для чистки овощей, лопатки и шпатели для жарки и цветные разделочные доски.
Мы не хотим спекулировать и полностью доверяем нашим посетителям. Тем более, что выставочные залы являются частью концепции IKEA и стремятся предложить посетителям возможность увидеть, потрогать, попробовать и сравнить мебель и дизайнерские решения интерьера, а также их различные цвета и сочетания в реалистичной обстановке. Для многих демонстрационный зал является источником вдохновения и способом в полной мере испытать дизайнерские решения IKEA. Приглашаем и поощряем посетителей не только посмотреть на мебель, но и попробовать ее. Например, перед покупкой матрасов, диванов, кресел и другой мебели, мы рекомендуем клиентам сесть на стулья, лечь в кровать и проверить все, что их интересует. Весь выставочный зал и внутренние экспонаты предназначены для того, чтобы посетители могли получить безопасный, вдохновляющий и реалистичный опыт,