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10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA, которые покупали жители Эстонии в 2021 году

IKEA. ФОТО: Francis Mascarenhas

Сеть магазинов IKEA пришла в Эстонию несколько лет назад, но и до этого многие жители нашей страны любили продукцию компании за приятное соотношение цены и качества.

Давайте узнаем, какую мебель и аксессуары для дома IKEA были самыми популярными среди жителей Эстонии в 2021 году.

Отвечает Рената Данте, руководитель отдела корпоративных коммуникаций IKEA Baltic.

В список 10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA в Эстонии в 2021 году вошли:

1. Кухня METOD. Вот уже несколько лет кухня METOD остается одним из самых популярных дизайнерских решений среди клиентов IKEA в Эстонии. С системой METOD у клиентов есть безграничные возможности в создании кухни своей мечты. Ее можно спроектировать согласно индивидуальным потребностям и различным условиям. Это решение также легко модернизировать в будущем. С годами можно заменить ее дверцы, заменить открытые полки закрытыми шкафами или ящиками - в общем, вся система может быть расширена и адаптирована по желанию. Гарантия на кухню METOD составляет 25 лет.

В Эстонии те, кто предпочитает современный стиль, чаще всего выбирают двери VOXTORP для своей кухни METOD, в то время как клиенты, предпочитающие традиционный стиль, выбирают двери BODBYN. Самый предпочтительный цвет кухни METOD у жителей Эстонии - белый. На сайте IKEA также есть бесплатные цифровые планировщики, которые помогут вам создать кухню, рассчитать бюджет и протестировать различные двери, шкафы, макеты и версии. Также есть возможность сделать заказ удаленно бесплатно и воспользоваться помощью сотрудников ИКЕА, которые помогут спланировать кухню и заказать необходимые вещи.

ФОТО: Ikea

2. Модульный шкаф PAX. Комбинируя рамы и двери серии PAX с предметами серии KOMPLEMENT, созданными дизайнерами интерьеров, вы можете создать шкаф, который точно соответствует вашим потребностям и пространству. Вы можете установить размер рам, количество ящиков и полок, а также, хотите ли вы дверцы на петлях или раздвижные. Вы также можете создать свой собственный гардероб с помощью цифровых планировщиков на IKEA.ee. Например, вы также можете выбрать решение для хранения в планировщике и добавить или удалить органайзеры внутри шкафа по своему усмотрению. Самый популярный цвет шкафов PAX в Эстонии - белый, а самые популярные - двери TYSSEDAL в традиционном стиле. Гарантия на модульный шкаф PAX составляет 10 лет.

Модульный шкаф PAX ФОТО: Ikea

3. Кушетка HEMNES. Все вещи в серии HEMNES имеют одинаковый вневременной дизайн. Кажется, что эстонские покупатели не могут устоять перед белой кушеткой HEMNES. Добавив несколько мягких и пушистых подушек для поддержки спины, кушетку можно легко превратить в удобный диван. Это также позволяет гостям быстро и легко остаться на ночь. В больших ящиках есть место для дополнительных одеял, подушек, постельного белья или других вещей, которые вы хотите хранить. Вся мебель HEMNES изготовлена ​​из массива дерева, которое красиво стареет и придает характер вашей комнате.

Кушетка HEMNES ФОТО: Ikea

4. Письменный стол TROTTEN. В год пандемии наш дом стал для многих также домашним офисом. Таким образом, регулируемый по высоте стол TROTTEN в прошлом году стал довольно популярным среди жителей Эстонии. Неважно, работаете ли вы дома или в офисе - этот стол позволяет создавать доступные и модульные офисные помещения. Вы можете изменить высоту стола, просто повернув ручку. Таким образом, вы можете выбрать лучшую позу как сидя, так и стоя. На всю продукцию TROTTEN действует 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть уверены в качестве своего рабочего места.

Письменный стол TROTTEN ФОТО: Ikea

5. Матрасы HOVAG. Эргономичные матрасы HÖVÅG с пружинами карманного типа - один из самых популярных товаров среди эстонских по и ​​опускаются точно на человека. При покупке матраса вы можете выбрать желаемую прочность. На все матрасы действует гарантия 25 лет.

Матрасы HOVAG ФОТО: Ikea

6. Ящики VARIERA. За последний год многие из нас проводили на кухне еще больше времени. В некоторых случаях в какие-то моменты она даже заменяла рестораны. Проведение большего количества времени на кухне привело к необходимости прибраться в комнате и сделать жизнь проще и удобнее. Таким образом, ящики VARIERA были одними из самых продаваемых в Эстонии товаров, которые незаменимы при организации кухни.

Ящики VARIERA ФОТО: Ikea

7. Игровая кухня DUKTIG. Игровая кухня DUKTIG, как и другие наборы игрушек, позволяет детям легко и весело имитировать готовку вместе с родителями. Кухня имеет смеситель и раковину, светодиодная плита, которая работает на батарейках, и шкафы для хранения кухонной утвари. Регулируемые ножки помогают кухне расти вместе с маленьким поваром. Как и вся остальная детская серия ИКЕА, она соответствует самым высоким стандартам безопасности и не содержит вредных химикатов.

Игровая кухня DUKTIG ФОТО: Ikea

8. Книжная полка BILLY. Это книжные полки в культовом традиционном стиле и простом дизайне. В частности, они выделяются своей функциональностью, поскольку они бывают разной высоты и ширины, с дверцами или без них, а также упрощают создание углового решения. По мере роста вашей домашней библиотеки вы можете добавлять дополнительные полки и надставки по высоте, чтобы они подходили ко всем вашим книгам.

Книжная полка BILLY ФОТО: Ikea

9. Мебель для ванных комнат GODMORGON. Мебель для ванной серии GODMORGON выдерживает круглогодичную влажность и брызги. Если в доме мало места, подойдут высокие тазики и низкие шкафы. Также навесные шкафы, занимающие минимум места на полу. Вы можете выбрать один из готовых комплектов мебели для ванной или, например, составить свою комбинацию. Излюбленный стиль и цвет эстонских покупателей мебели для ванных комнат - белый глянцевый.

Мебель для ванных комнат GODMORGON ФОТО: Ikea

10. Серия IKEA 365+. IKEA 365+ - это ассортимент повседневной кухонной утвари. Представлена ​​вся необходимая посуда. Каждый день, 365 дней в году по доступной цене. В них представлен широкий ассортимент кухонной утвари, от ножей до кухонных принадлежностей, но в этом году эстонцы чаще всего выбирали ножи для чистки овощей, лопатки и шпатели для жарки и цветные разделочные доски.

Серия IKEA 365+ ФОТО: Ikea

Мы не хотим спекулировать и полностью доверяем нашим посетителям. Тем более, что выставочные залы являются частью концепции IKEA и стремятся предложить посетителям возможность увидеть, потрогать, попробовать и сравнить мебель и дизайнерские решения интерьера, а также их различные цвета и сочетания в реалистичной обстановке. Для многих демонстрационный зал является источником вдохновения и способом в полной мере испытать дизайнерские решения IKEA. Приглашаем и поощряем посетителей не только посмотреть на мебель, но и попробовать ее. Например, перед покупкой матрасов, диванов, кресел и другой мебели, мы рекомендуем клиентам сесть на стулья, лечь в кровать и проверить все, что их интересует. Весь выставочный зал и внутренние экспонаты предназначены для того, чтобы посетители могли получить безопасный, вдохновляющий и реалистичный опыт,

- добавила Рената Данте.

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