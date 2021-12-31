10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA, которые покупали жители Эстонии в 2021 году

Давайте узнаем, какую мебель и аксессуары для дома IKEA были самыми популярными среди жителей Эстонии в 2021 году.

Отвечает Рената Данте, руководитель отдела корпоративных коммуникаций IKEA Baltic.

В список 10 самых популярных предметов мебели и аксессуаров для дома IKEA в Эстонии в 2021 году вошли:

1. Кухня METOD. Вот уже несколько лет кухня METOD остается одним из самых популярных дизайнерских решений среди клиентов IKEA в Эстонии. С системой METOD у клиентов есть безграничные возможности в создании кухни своей мечты. Ее можно спроектировать согласно индивидуальным потребностям и различным условиям. Это решение также легко модернизировать в будущем. С годами можно заменить ее дверцы, заменить открытые полки закрытыми шкафами или ящиками - в общем, вся система может быть расширена и адаптирована по желанию. Гарантия на кухню METOD составляет 25 лет.

В Эстонии те, кто предпочитает современный стиль, чаще всего выбирают двери VOXTORP для своей кухни METOD, в то время как клиенты, предпочитающие традиционный стиль, выбирают двери BODBYN. Самый предпочтительный цвет кухни METOD у жителей Эстонии - белый. На сайте IKEA также есть бесплатные цифровые планировщики, которые помогут вам создать кухню, рассчитать бюджет и протестировать различные двери, шкафы, макеты и версии. Также есть возможность сделать заказ удаленно бесплатно и воспользоваться помощью сотрудников ИКЕА, которые помогут спланировать кухню и заказать необходимые вещи.

ФОТО: Ikea

2. Модульный шкаф PAX. Комбинируя рамы и двери серии PAX с предметами серии KOMPLEMENT, созданными дизайнерами интерьеров, вы можете создать шкаф, который точно соответствует вашим потребностям и пространству. Вы можете установить размер рам, количество ящиков и полок, а также, хотите ли вы дверцы на петлях или раздвижные. Вы также можете создать свой собственный гардероб с помощью цифровых планировщиков на IKEA.ee. Например, вы также можете выбрать решение для хранения в планировщике и добавить или удалить органайзеры внутри шкафа по своему усмотрению. Самый популярный цвет шкафов PAX в Эстонии - белый, а самые популярные - двери TYSSEDAL в традиционном стиле. Гарантия на модульный шкаф PAX составляет 10 лет.

Модульный шкаф PAX ФОТО: Ikea

3. Кушетка HEMNES. Все вещи в серии HEMNES имеют одинаковый вневременной дизайн. Кажется, что эстонские покупатели не могут устоять перед белой кушеткой HEMNES. Добавив несколько мягких и пушистых подушек для поддержки спины, кушетку можно легко превратить в удобный диван. Это также позволяет гостям быстро и легко остаться на ночь. В больших ящиках есть место для дополнительных одеял, подушек, постельного белья или других вещей, которые вы хотите хранить. Вся мебель HEMNES изготовлена ​​из массива дерева, которое красиво стареет и придает характер вашей комнате.

Кушетка HEMNES ФОТО: Ikea