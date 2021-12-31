Вред или польза: нужно ли съедать бумажку с написанным желанием в новогоднюю ночь?

«В том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму», – заявил он.

По его словам, следует брать совсем маленький клочок бумаги, желательно неокрашенный. Пишите желание лучше простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться вредные красители.

Врач добавил, что праздничная традиция смотреть во время застолья телевизор может значительно навредить здоровью.

«Человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи. В Новый год за просмотром ТВ есть большой риск переесть», – объяснил Тяжельников.

Специалист подчеркнул, что ночь без сна чревата головной болью и ощущением разбитости. Также он отметил опасность переохлаждения при выходе на улицу, чтобы посмотреть или запустить фейерверки.

«Происходит большая разница между температурой тела и воздуха, что создает еще больший стресс. Поэтому чтобы посмотреть пять минут на фейерверк, нужно одеться полностью и по сезону», – пояснил врач.