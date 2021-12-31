Не пропустите: самое яркое в новогоднем телевизионном эфире Эстонии

Давайте же узнаем, что будут показывать на эстонском телевидении сегодня вечером.
ПБК
22:00 - Новогодняя ночь на Первом
22:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
23:05 - Продолжение Новогодней ночи на Первом
23:30 - Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса
23:35 - Новогодняя ночь. 30 лет спустя
ETV+
21:45 - "Новогодний огонек на ETV+"
23:50 - Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса
23:55 - "Новогодний огонек на ETV+"
RENTV EESTI
22:25 - "Большой новогодний концерт"
23:52 - Новогоднее обращение Президента Эстонии Алара Кариса
DUO7
22:45 - Мультфильм "Знаешь, мама, где я был?"
23:50 - Новогоднее обращение Президента Эстонии Алара Кариса
ORSENT
22:25 - Рождественская мистерия
KANAL2
21:00 - Хит года Reporter 2021
В последние часы Старого года вас буквально засыплет хитами! Nublu? Лийс Лемсалу? 5Miinust? Vanilla Ninja? Танель Падар? Или еще кто-то? Чья песня признана «Хитом Reporter 2021»? Специальное шоу знакомит публику с лучшими отечественными песнями прошлого года! В студии выступят музыканты и певцы, без которых 2021 год был бы не таким ритмичным.
22:00 - Новогодняя ночь на ÕHTU!
Пирет, Роберт и Юри устраивают поистине сумасшедшую новогоднюю ночь, которая превзойдет все предыдущие пятничные шоу Õhtu. Вы увидете несколько забавных и безумных игр с гостями, которые можно проводить дома только на свой страх и риск. В 2021 году ведущие второго канала Кэтрин Луст и Кейли Сюкияйнен, актриса Грете Кульд и певец Койт Тооме, а также несколько других известных актеров и музыкантов примут участие в программе. Все они готовы к веселым и безумным играм и испытаниям команды Õhtu.
23:50 - Новогоднее обращение Президента Эстонии