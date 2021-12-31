Не пропустите: самое яркое в новогоднем телевизионном эфире Эстонии

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RENTV EESTI

DUO7

ORSENT

KANAL2

В последние часы Старого года вас буквально засыплет хитами! Nublu? Лийс Лемсалу? 5Miinust? Vanilla Ninja? Танель Падар? Или еще кто-то? Чья песня признана «Хитом Reporter 2021»? Специальное шоу знакомит публику с лучшими отечественными песнями прошлого года! В студии выступят музыканты и певцы, без которых 2021 год был бы не таким ритмичным.

Пирет, Роберт и Юри устраивают поистине сумасшедшую новогоднюю ночь, которая превзойдет все предыдущие пятничные шоу Õhtu. Вы увидете несколько забавных и безумных игр с гостями, которые можно проводить дома только на свой страх и риск. В 2021 году ведущие второго канала Кэтрин Луст и Кейли Сюкияйнен, актриса Грете Кульд и певец Койт Тооме, а также несколько других известных актеров и музыкантов примут участие в программе. Все они готовы к веселым и безумным играм и испытаниям команды Õhtu.