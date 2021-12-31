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Не пропустите: самое яркое в новогоднем телевизионном эфире Эстонии

"Новогодний огонек ETV+" ФОТО: Маргарита Миронова / ERR

Каждый год в новогоднюю ночь на телевидении начинается целая битва между каналами за лучший праздничный эфир. Все каналы снимают свои "новогодние огоньки" и поздравляют друг друга и зрителей с самым главным праздником в году.

Давайте же узнаем, что будут показывать на эстонском телевидении сегодня вечером.

ПБК

22:00 - Новогодняя ночь на Первом

22:55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

23:05 - Продолжение Новогодней ночи на Первом

23:30 - Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса

23:35 - Новогодняя ночь. 30 лет спустя

ETV+

21:45 - "Новогодний огонек на ETV+"

23:50 - Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса

23:55 - "Новогодний огонек на ETV+"

RENTV EESTI

22:25 - "Большой новогодний концерт"

23:52 - Новогоднее обращение Президента Эстонии Алара Кариса

DUO7

22:45 - Мультфильм "Знаешь, мама, где я был?"

23:50 - Новогоднее обращение Президента Эстонии Алара Кариса

00:00 - Ёлки

01:25 - Ёлки 3

ORSENT

22:25 - Рождественская мистерия

KANAL2

21:00 - Хит года Reporter 2021

В последние часы Старого года вас буквально засыплет хитами! Nublu? Лийс Лемсалу? 5Miinust? Vanilla Ninja? Танель Падар? Или еще кто-то? Чья песня признана «Хитом Reporter 2021»? Специальное шоу знакомит публику с лучшими отечественными песнями прошлого года! В студии выступят музыканты и певцы, без которых 2021 год был бы не таким ритмичным.

22:00 - Новогодняя ночь на ÕHTU!

Пирет, Роберт и Юри устраивают поистине сумасшедшую новогоднюю ночь, которая превзойдет все предыдущие пятничные шоу Õhtu. Вы увидете несколько забавных и безумных игр с гостями, которые можно проводить дома только на свой страх и риск. В 2021 году ведущие второго канала Кэтрин Луст и Кейли Сюкияйнен, актриса Грете Кульд и певец Койт Тооме, а также несколько других известных актеров и музыкантов примут участие в программе. Все они готовы к веселым и безумным играм и испытаниям команды Õhtu.

23:50 - Новогоднее обращение Президента Эстонии

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