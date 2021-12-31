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Жестоко убита экс-менеджер семьи Кардашьян

ФОТО: https://www.instagram.com/lobbynewsrd/скриншот

Звездного менеджера Анджелу Кукавски (Angela Kukawsky), работавшую с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, нашли мертвой в багажнике автомобиля. На теле были многочисленные ножевые ранения и следы удушения. Об этом сообщает TMZ.

В убийстве подозревают 49-летнего Джейсона Баркера, с которым 55-летняя Кукавски состояла в отношениях. По версии следствия, он убил ее «с намерением причинить жестокую и сильную боль и страдания с целью мести или вымогательства».

Преступление произошло возле дома убитой в Шерман-Окс, в Лос-Анджелесе. После этого Баркер положил тело в машину и отвез на окраину города - в Сими-Вэлли.

Семья Кардашьян-Дженнер уже отреагировала на трагедию: «Анджела была действительно лучшей. Она заботилась обо всех из нас и делала невозможное. Искренние соболезнования ее семье и близким в это тяжелейшее для них время».

Случившееся в своем Instagram-аккаунте также прокомментировала Ники Минаж.

«Самый трудолюбивый, самый надежный, самый милый человек, которого я когда-либо знала. Ты этого не заслужила, Анджела. Мое сердце разбито и болит за ваших детей. Покойся с миром», - написала она.

У Анджелы Кукавски осталось пятеро детей от прошлых браков. Менеджер работала с многими голливудскими знаменитостями - например, со всей семьей Кардашьян-Дженнер, рэпером Канье Уэстом и певицей Ники Минаж.

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