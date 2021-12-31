Жестоко убита экс-менеджер семьи Кардашьян

В убийстве подозревают 49-летнего Джейсона Баркера, с которым 55-летняя Кукавски состояла в отношениях. По версии следствия, он убил ее «с намерением причинить жестокую и сильную боль и страдания с целью мести или вымогательства».

Преступление произошло возле дома убитой в Шерман-Окс, в Лос-Анджелесе. После этого Баркер положил тело в машину и отвез на окраину города - в Сими-Вэлли.

Семья Кардашьян-Дженнер уже отреагировала на трагедию: «Анджела была действительно лучшей. Она заботилась обо всех из нас и делала невозможное. Искренние соболезнования ее семье и близким в это тяжелейшее для них время».

Случившееся в своем Instagram-аккаунте также прокомментировала Ники Минаж.

«Самый трудолюбивый, самый надежный, самый милый человек, которого я когда-либо знала. Ты этого не заслужила, Анджела. Мое сердце разбито и болит за ваших детей. Покойся с миром», - написала она.