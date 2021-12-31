Плакал весь зал: в финале шоу «Голос» «оживили» Александра Градского

Александр Градский ушел из жизни больше месяца назад, но участники проекта «Голос» все еще не могут оправиться от потери. Тяжелее всех пришлось финалисту из команды мэтра Алишеру Каримову. Дело в том, что по правилам программы в последнем выпуске подопечным необходимо исполнить композиции вместе со своими наставниками.

Создатели проекта нашли способ, позволивший им выйти из непростой ситуации: Алишер Каримов появился на сцене один, а сзади был установлен экран, на который проецировалось старое выступление Градского. Так финалист сумел исполнить композицию «Как молоды мы были» вместе со своим учителем.

Номер вышел очень трогательным, а на финальных аккордах сдержать слезы не смог даже Дмитрий Нагиев. Когда Алишер закончил петь, зрители аплодировали ему стоя. Сам Каримов признавался, что чувствует поддержку Градского даже после произошедшей трагедии. «Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — рассказывал артист.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября из-за инфаркта головного мозга. Последние недели жизни артист чувствовал себя плохо, но продолжал сниматься в шоу «Голос» на Первом канале. Как выяснилось позднее, коллеги отговаривали Александра Борисовича от подобных подвигов, но он категорически не хотел подводить команду. Именно поэтому на съемки некоторых выпусков мэтра доставляли прямо на больничной койке.