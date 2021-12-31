В Подмосковье на путях нашли тела влюбленных подростков и две записки

СМИ стало известно о трагическом инциденте 29 декабря около железнодорожной станции «Тарасовская» в Московской области.

Машинист поезда нашел на путях тела двух подростков, юноши и девушки. Выяснилось, что подростки, которым было по 16 лет, приехали из Ярославля и Москвы. Как сообщает “МК”, причиной смерти могло стать неодобрение родителей, которым не нравились романтические отношения их детей. Издание сообщает, что в куртке погибшей девушки были найдены два прощальных письма.

В одном из них она благодарит своего друга, который познакомил ее с любимым, во втором девушка просит прощения у подруги, на встречу с которой уже не придет. Оба документа нашла полиция.

Выяснилось, что против встреч молодых людей выступал отец погибшей, полагая, что дочери еще рано встречаться с парнем.

Как сообщил источник издания, незадолго до смерти девушка сбежала из дома. Полиция установила, что пара села на поезд, который следовал из Ярославля в сторону Сергиева Посада. Об этом рассказали друзья погибших.

Точная причина гибели 16-летних влюбленных не называется. Полиция устанавливает обстоятельства, в которых произошла трагедия.

Позднее “МК” выяснило, что ЧП случилось в 22.30. О происшествии сообщил машинист поезда “Москва-Пушкино”, который нашел два мертвых тела, которые держались за руки.

Полиция установила, что родители девушки были в разводе. Девушка жила до девятого класса с братом и мамой. Отец проживал в Москве, куда позже переехала и дочь.