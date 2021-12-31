В Подмосковье на путях нашли тела влюбленных подростков и две записки
Topnews сообщает о том, что влюбленных пытались разлучить родственники.
Topnews сообщает о том, что влюбленных пытались разлучить родственники.
Машинист поезда нашел на путях тела двух подростков, юноши и девушки. Выяснилось, что подростки, которым было по 16 лет, приехали из Ярославля и Москвы. Как сообщает “МК”, причиной смерти могло стать неодобрение родителей, которым не нравились романтические отношения их детей. Издание сообщает, что в куртке погибшей девушки были найдены два прощальных письма.
Выяснилось, что против встреч молодых людей выступал отец погибшей, полагая, что дочери еще рано встречаться с парнем.
Как сообщил источник издания, незадолго до смерти девушка сбежала из дома. Полиция установила, что пара села на поезд, который следовал из Ярославля в сторону Сергиева Посада. Об этом рассказали друзья погибших.
Точная причина гибели 16-летних влюбленных не называется. Полиция устанавливает обстоятельства, в которых произошла трагедия.
Позднее “МК” выяснило, что ЧП случилось в 22.30. О происшествии сообщил машинист поезда “Москва-Пушкино”, который нашел два мертвых тела, которые держались за руки.
Полиция установила, что родители девушки были в разводе. Девушка жила до девятого класса с братом и мамой. Отец проживал в Москве, куда позже переехала и дочь.
В Москве она познакомилась с парнем, но отец настаивал на том, чтобы она училась и просто запретил им гулять вместе.