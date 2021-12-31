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Смотрите, какой кухней обзавелась Мария Юферева к Новому году

Мария Юферева ФОТО: личный архив

Депутат Рийгикогу Мария Юферева в социальных сетях опубликовала снимки новой кухни, которая появилась в ее доме аккурат к новогодним праздникам. 

Это детская мебель, которая выглядит как настоящая.

ФОТО: личный архив

Мария также сфотографировала своего подросшего сына. «В Новый год - с новой кухней Это что-то невероятное и прекрасное. По качеству и дизайну не хуже, чем настоящая. Ну и выбирала я, наверное, дня три. Вода шумит, кубики "льда" падают в стаканчик. Даже не знаю, кто в большем восторге: я или Мартин», - написала Мария.

Мартин уже оценил свою кухню ФОТО: личный архив
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