Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову предположительно выписали из больницы

Сообщается, что сегодня 56-летняя певица была выписана из больницы. Ранее у нее диагностировали 20процентов ожогов тела, а также ингаляционное заражение. Но опасность миновала, состояние Марины Арнольдовны улучшилось, причем настолько, что врачи приняли решение о выписке.

Напомним, что 18 ноября в московской квартире исполнительницы хита «Косые дожди» произошел пожар. Тогда ее чудом спасли пожарные, которые выломали дверь и на руках вынесли звезду. Сначала говорилось о том, что исполнительница получила 50 процентов ожогов тела – ее подключили к ИВЛ и поместили в палату интенсивной терапии.

Но позже медики опровергли критическое состояние звезды. Ее перевели в обычную палату несколько дней спустя.

Информация о выписке появилась накануне. Представители артистки заявили, что ничего не знают об этом. Но источники в медицинских кругах сообщают о том, что звезду выписали.