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Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову предположительно выписали из больницы

Марина Хлебникова ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Несколько минут назад певицу Марину Хлебникову выписали из больницы. Ее госпитализировали 18 ноября после страшного пожара в собственном доме, пишет Starhit.ru.

Сообщается, что сегодня 56-летняя певица была выписана из больницы. Ранее у нее диагностировали 20процентов ожогов тела, а также ингаляционное заражение. Но опасность миновала, состояние Марины Арнольдовны улучшилось, причем настолько, что врачи приняли решение о выписке.

Напомним, что 18 ноября в московской квартире исполнительницы хита «Косые дожди» произошел пожар. Тогда ее чудом спасли пожарные, которые выломали дверь и на руках вынесли звезду. Сначала говорилось о том, что исполнительница получила 50 процентов ожогов тела – ее подключили к ИВЛ и поместили в палату интенсивной терапии.

Но позже медики опровергли критическое состояние звезды. Ее перевели в обычную палату несколько дней спустя.

Информация о выписке появилась накануне. Представители артистки заявили, что ничего не знают об этом. Но источники в медицинских кругах сообщают о том, что звезду выписали.

Отметим, что никто не видел Хлебникову в клинике и не знает, насколько повреждено ее лицо. Зато поклонники в середине декабря услышали ее голос. Артистка записала аудиосообщение для социальных сетей, где были такие слова. «Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Как хорошо, что пишете мне, поддерживаете. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что со мной все будет хорошо. По возможности буду вам писать голосовые сообщения. А всю официальную информацию найдете на моей страничке в Instagram», – рассказала Хлебникова

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