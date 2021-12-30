Эксперт по ночной жизни Таллинна дает рекомендации: поддержите предпринимателей и отправляйтесь на вечеринку

Будут ли в Таллинне ночные автобусы?
Я слышала этот вопрос много раз в первые несколько недель работы. В конце года общественный транспорт ходит до 03:00 (утром обычно начинает ходить с 5:00-6:00). Если достаточное количество людей будет использовать троллейбусы, трамваи и автобусы вместо такси, это будет очевидным индикатором для возобновления дискуссии о возможности использования ночного общественного транспорта круглый год.
Не забывайте употреблять алкоголь умеренно и вовремя остановиться
Чтобы в первый день нового года было приятно вспомнить праздник и энергично приступить к выполнению обещаний, данных на 2022 год, разумно употреблять алкоголь в умеренных количествах и призвать остальных поступить точно так же.
Желаю всем хорошего праздника и насыщенного нового года.
Полиция также желает всем благополучного и счастливого нового года
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, чтобы праздники были безопасными для всех, в Новый год полиция по всей Эстонии будет работать интенсивнее. «Большинство людей все же ответственные, но, несмотря на это, нуждающихся в помощи оперативных служб во время праздников, больше, чем обычно. В целом, мы сталкиваемся с наибольшими проблемами во время праздников из-за чрезмерного употребления алкоголя, которое проявляется в конфликтах, авариях и дорожном движении», – сказал Пярн.
Полиция призывает всех к бдительности. «Если соседи слышат звуки, указывающие на происходящее насилие, друг или знакомый в состоянии алкогольного опьянения хочет сесть за руль, или вы заметили беспомощного человека, звоните по номеру 112. Этот простой поступок может спасти самое главное – человеческую жизнь», – сказал оперативный руководитель.
«Зимние дорожные условия требуют от водителя особого внимания. Поэтому, если вы ведете машину, стоит сначала хорошенько очистить ее от снега и льда и не торопиться. В зимних условиях особенно опасен резкий обгон», – сказал Пярн.
По словам Вальтера Пярна, в конце года полиция будет уделять внимание общественному порядку и дорожному движению, но также будет проверяться соблюдение правил, установленных для предотвращения распространения коронавируса.
«В новогоднюю ночь и на следующий день ограничений в развлекательных заведениях нет, но мы не должны забывать, что вирус никуда не делся, и действующих ограничений стоит придерживаться», – сказал Пярн, пожелав всем благополучного конца года и еще лучшего нового года.