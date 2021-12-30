DFM теперь и в Тарту!
C 1 января 2022 года на частоте 107.8 FM в Тарту зазвучит самая танцевальная радиостанция столицы.
C 1 января 2022 года на частоте 107.8 FM в Тарту зазвучит самая танцевальная радиостанция столицы.
Теперь жители Тарту могут 24 часа в сутки наслаждаться самыми свежими и популярными европейскими и российскими DANCE хитами!
Слушай DFM в Таллинне на 90.2 FM, в Кохтля-Ярве и Йыхви на 93.8 FM, а в Нарве на 92.0 FM. Не забывай и о том, что на сайте dfm.ee тебя ждет еще и интернет-станция DFM RUSSIAN DANCE, где играют только самые танцевальные русские хиты!
DFM! Растанцуем любого!