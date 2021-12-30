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DFM теперь и в Тарту!

ФОТО: DFM

C 1 января 2022 года на частоте 107.8 FM в Тарту зазвучит самая танцевальная радиостанция столицы.

Теперь жители Тарту могут 24 часа в сутки наслаждаться самыми свежими и популярными европейскими и российскими DANCE хитами!

Слушай DFM в Таллинне на 90.2 FM, в Кохтля-Ярве и Йыхви на 93.8 FM, а в Нарве на 92.0 FM. Не забывай и о том, что на сайте dfm.ee тебя ждет еще и интернет-станция DFM RUSSIAN DANCE, где играют только самые танцевальные русские хиты!

DFM! Растанцуем любого!

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