Как встречают Новый год российские звезды: у Пугачевой детский праздник, а Гагарина переехала в новый особняк

Декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем. Артисты активно снимаются в новогодних шоу и участвуют в праздничных концертах. Примечательно, что некоторые готовы работать даже 31 декабря, когда принято собираться в кругу родных и готовиться к встрече Нового года. Как звезды заканчивают 2021 год и встречают новый 2022-й?

Любовь Успенская даже в 67 лет не перестает удивлять публику. Она облачается в яркие наряды и выпускает новые хиты. И даже на праздниках у нее очень плотный график.

На Новый год Любовь Залмановна будет работать. Нет и минутки свободной! Праздники у артистки всегда загружены выступлениями. Но мы от всего сердца поздравляем всех россиян с Новым годом! Счастья, любви, здоровья!

— рассказал ее директора Александра Иваненко.

Любовь Успенская ФОТО: Инстаграм

Примечательно, что работать 31 декабря решили многие артисты. Так, Кристина Орбакайте только вернулась из Краснодара, где отработала на корпоративе. В праздничный день она выступит с Сергеем Лазаревым в ресторане «Турандот». Скорее всего, уже на каникулах она проведет время с семьей. Светлана Лобода также выступит, но уже в Барвихе вместе с Григорием Лепсом.

А вот Полина Гагарина целый год переживала неприятные моменты, связанные с разводом. Она пыталась разрешить возникшие вопросы по поводу того, когда ее экс-муж Дмитрий Исхаков может видеться с дочкой Мией. Лишь недавно они нашли общий язык. Более того, певица переехала в новый особняк, где сделала для наследницы комнату принцессы.

Мы переехали! — похвасталась Гагарина. — В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату и комнату брата!

— поделилась она.

Максим Галкин почти весь декабрь ездил на съемки. Однако он вместе с Аллой Пугачевой устроил праздник для двойняшек Лизы и Гарри. Малыши играли в замке с одноклассниками и внучкой артистки Клавдией.