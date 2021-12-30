Врач рассказала об опасности сочетаний блюд новогоднего стола

«Оливье со сметаной ничем не хуже, чем с майонезом, а жирность намного ниже. Не делайте много салатов - два-три будет достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь может тяжело сказаться на пищеварении и является фактором риска», — отметила Михалева.
Для приготовления оливье лучше использовать не колбасу, а куриное филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь, а также ограничить майонез, утверждает эндокринолог.
По ее словам, за счет высокой жирности могут оказаться опасными салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные колбасу и жирные десерты лучше исключить - это станет благом для органов пищеварения.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что лучшими десертами для новогоднего стола станут фрукты, замороженные ягоды, горький шоколад и угощения, приготовленные самостоятельно.