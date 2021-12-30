Врач рассказала об опасности сочетаний блюд новогоднего стола

«Оливье со сметаной ничем не хуже, чем с майонезом, а жирность намного ниже. Не делайте много салатов - два-три будет достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь может тяжело сказаться на пищеварении и является фактором риска», — отметила Михалева.