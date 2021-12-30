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Врач рассказала об опасности сочетаний блюд новогоднего стола

Новогодний стол. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала, что употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать опасное заболевание - острый панкреатит, передает Gazeta.ru.

«Оливье со сметаной ничем не хуже, чем с майонезом, а жирность намного ниже. Не делайте много салатов - два-три будет достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь может тяжело сказаться на пищеварении и является фактором риска», — отметила Михалева.

Для приготовления оливье лучше использовать не колбасу, а куриное филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь, а также ограничить майонез, утверждает эндокринолог.

По ее словам, за счет высокой жирности могут оказаться опасными салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные колбасу и жирные десерты лучше исключить - это станет благом для органов пищеварения.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что лучшими десертами для новогоднего стола станут фрукты, замороженные ягоды, горький шоколад и угощения, приготовленные самостоятельно.

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