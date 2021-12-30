Вдовец Валентины Легкоступовой признал свою вину в ее смерти

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Согласно версии Юрия Фирсова, после вечеринки перебравшая алкоголя певица упала в ванной и ударилась головой. Вскоре исполнительница хита «Ягода малина» оказалась в больнице. Валентина Валерьевна скончалась, так и не приходя в сознание.

Вот только родные певицы не верят в слова вдовца звезды. Мама Легкоступовой до сих пор считает, что ее дочь убили. Да и дети певицы подозревают во всем Фирсова. Между тем, сам яхтсмен недавно шокировал общественность заявлением о том, что он отказывается от наследства своей покойной жены. А ведь его доля оценивается в 11 миллионов рублей (135 000 евро). Поэтому неудивительно, что у всех возникли вопросы к Фирсову. Как оказалось, яхтсмен изначально не собирался претендовать на наследство звезды.

«Я сразу после смерти Вали собирался отказаться от своей части наследства. Но мои альтруистические начинания были прерваны. Когда я молчал, ничего не делал, меня черт-те в чем обвиняли. Пришлось противопоставить себя на какое-то время, заявить о правах на наследство. Это был импульсивный шаг в ответ на клевету, которой меня облили. Сейчас понимаю, что мне не нужно, не буду этой возней заниматься. Я из дающих, а не из берущих. Хочется конфликт прекратить, хотя не я его начал», — заявил Фирсов.

Вдовец Легкоступовой признался, что он просто устал от конфликта с детьми покойной жены. Да и спустя время обида на них у него прошла. Тем более что, по его мнению, сама певица не оценила бы все то, что началось после ее смерти.

Надо сказать, что Юрий Фирсов действительно пока что не может забыть Валентину Легкоступову. К примеру, яхтсмен в память о преждевременно скончавшейся певице хочет выпустить диск с песнями, о которых публика не знает. Также Фирсов признался, что Валентина Валерьевна ему часто приходит во сне. Вообще, смерть артистки кардинально изменила взгляды ее вдовца на жизнь и смерть.

«Я виновен в том, что недоглядел за ней. Какое-то фатальное стечение обстоятельств. Стал верить в судьбу, предопределенность. Каждому из нас, вероятно, отмерен свой срок. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью. Она как будто знала, что скоро уйдет», — отметил Фирсов.

Новую возлюбленную вдовец Валентины Легкоступовой пока еще не встретил. Однако яхтсмен не теряет надежды, что это произойдет. Сейчас он полностью сосредоточился на работе, чтобы поправить свое финансовое положение. Ведь следователь по делу смерти Легкоступовой забрал деньги Фирсова, которые лежали в их квартире, и пока что так и не вернул. Кроме того, после громкого скандала с детьми Валентины Валерьевны у яхтсмена оказалась испорчена репутация. И теперь он пытается ее восстановить.