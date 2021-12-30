На часах уже 12 без пяти: гороскоп на новогоднюю ночь 2022 года:

Далеко не всегда новогоднее настроение зависит только от нас самих. Бывает и так, что в первую ночь года происходят важные астрологические события. В этот раз все будет предельно спокойно.

Овен

Эта новогодняя ночь для Овнов окажется очень благоприятной — во многом из-за того, что предыдущая неделя была весьма непростой. В целом, Овны будут сами распоряжаться своими эмоциями и временем. Любые занятия в эту волшебную ночь будут удачными.

Телец

Если у Тельцов что-то пойдет не по плану, астрологи настоятельно рекомендуют ночью на 1 января не искать виновных в своих проколах. Если возникнут важные и ответственные дела, их лучше не делегировать, а заниматься ими самостоятельно: так риски упадут до нуля.

Близнецы

Близнецам не нужно ставить себя в жесткие рамки в новогоднюю ночь 2022 года. Это чревато проблемами с настроением. Если захочется вдруг сменить планы, и все близкие люди будут не против, то лучше так и сделать. Астрологи считают, что в эту ночь одинокие Близнецы могут влюбиться.

Рак

Раков в новогоднюю ночь может посетить внутренняя дисгармония, но она будет временной. Лучше не обращать внимание на негативные мысли и дурные воспоминания. От них не останется наутро ни следа. Астрологи рекомендуют в первую ночь года окружить себя позитивными людьми.

Лев

В новогоднюю ночь Львы смогут сгладить внутренние переживания, избавиться от груза эмоциональных проблем. Как только пробьют куранты, Львы смогут наконец выдохнуть. Новый 2022 год вдохнет в них новую мотивацию. Не исключено, что они проведут эту ночь в мыслях о работе, но эти мысли будут приятными.

Дева

Девам стоит избавиться от зависти 1 января. В эту ночь им стоит сфокусироваться на позитивных эмоциях. Недаром говорят: как Новый год встретишь — так его и проведешь. Чтобы не поддаваться дурным эмоциям в 2022 году, лучше с первых его минут думать о чем-то приятном и позитивном.

Весы

Весы в грядущую новогоднюю ночь могут стать более восприимчивыми к негативу со стороны окружающих людей. Именно по этой причине астрологи советуют им как можно реже общаться с токсичными индивидами. Можно и вовсе провести новогоднюю ночь в уединении и личных делах.

Скорпион

Скорпионов ожидает мощный информационный поток. Не исключено, что в эту новогоднюю ночь представители данного знака узнают много интересного о себе, об окружающих, о будущем и о прошлом. Это очень важный период времени, в который астрологи советуют Скорпионам не торопиться с решениями.

Стрелец

В ночь на 1 января Стрельцам лучше обходить стороной споры и конфликты, потому что любой из них может безвозвратно испортить настроение, причем не только на 1 января, но и на несколько дней вперед. Стрельцам нужна будет выдержка и осторожность.

Козерог

В новогоднюю ночь от неверного шага не застрахован никто, даже предусмотрительные Козероги. Астрологи советуют представителям данного знака не рисковать. Пусть все идет так, как было запланировано ранее. Если что-то поменяется, лучше принять это как данность.

Водолей

В эту новогоднюю ночь астрологи советуют Водолеям правильно расставить приоритеты. 1 января ночные светила помогут людям этого знака решить накопившиеся проблемы и завершить поставленные задачи. Это будет крайне важная ночь, которая сулит им много удачи и успехов.

Рыбы