Ночной покой эстонца нарушают извращенцы: отстаньте, у меня секса уже 26 лет не было!
По словам читателя Elu24, ему часто звонят по ночам. Если не отвечать на звонки, они будут трезвонить всю ночь, а если ответить — вас ждет странный разговор.
По словам читателя Elu24, ему часто звонят по ночам. Если не отвечать на звонки, они будут трезвонить всю ночь, а если ответить — вас ждет странный разговор.
По словам читателя Elu24, ему часто звонят по ночам. Если не отвечать на звонки, они будут трезвонить всю ночь, а если ответить — вас ждет странный разговор.