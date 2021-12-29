Ночной покой эстонца нарушают извращенцы: отстаньте, у меня секса уже 26 лет не было!

По словам читателя Elu24 , ему часто звонят по ночам. Если не отвечать на звонки, они будут трезвонить всю ночь, а если ответить — вас ждет странный разговор.

«Я звоню из квартирного товарищества, и причина звонка на самом деле меня немного смущает. А именно, жители соседних с вами квартир утверждают, что в последнее время из вашей квартиры доносится много крика», - говорит женщина на том конце провода.