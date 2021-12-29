Tallink Silja запретила танцевать и петь в караоке на паромах в Швецию
Судоходная компания Tallink Silja перед Рождеством ввела запрет на танцы и пение из-за распространения нового штамма коронавируса.
Судоходная компания Tallink Silja перед Рождеством ввела запрет на танцы и пение из-за распространения нового штамма коронавируса.
Представитель компании Марика Нёйд заявила, что на паромах было мало пассажиров, а на Новый год куплено не так много билетов, но правила все равно следует соблюдать из-за коронавируса, пишет mtvuutiset.fi.
По словам Нёйд, запрет на танцы и пение в караоке действует бессрочно начиная с 23 декабря на паромах Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy и Baltic Princesse. Также закрыты и детские дискотеки.
«Детская программа была изменена, мы стараемся избегать скопления людей на борту. Изменения в программе аналогичны весенним», – сказала Нёйд.
Пассажиры, выходящие на берег в Швеции, должны соблюдать установленные там более строгие правила.
«С 28 декабря у всех прибывающих в Швецию старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или тест на антиген). Это правило также распространяется на вакцинированных пассажиров и тех, кто переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев», – сказала представитель судоходной компании.
Отрицательный результат теста не требуется для граждан Швеции и иностранцев с видом на жительство в Швеции. Они должны пройти тест по возвращению.
Судоходная компания предлагает возможность пройти тест на коронавирус на своих паромах. Тест также можно сделать в порту Стокгольма.
«Круизные пассажиры, которые не выходят на берег в Швеции, не должны проходить тест», – добавила Нёйд.
При путешествии из Швеции или Финляндии в Эстонию изменений нет.
В Эстонию можно въехать с Covid-сертификатом или справкой о перенесенной в течение последних шести месяцев болезни.