Тигр опустошит кошельки: кого из знаков Зодиака ждет финансовый крах в 2022-м

Козерог

Астролог предупреждает Козерогов — в 2022-м можете проиграть крупную сумму уже в январе. Или в азартные игры, или делая спортивные ставки, или на бирже. Кроме того, остаться с пустым кошельком представители этого знака зодиака могут и после романтических отношений. Потому и в феврале Козерогам придется экономить. К лету денежный вопрос не решится, а лишь усугубится. Возможно, вы лишитесь наследства, или на вас свалится крупный долг.

Рыбы

Рыбы в новом году могут потерять деньги в результате воровства или мошенничества. Причем сумма утраты будет крупной. Из-за этого к весне Рыб возможно настигнет депрессия, которая вновь усилится в апреле. Однако к лету, по словам Никоевой, ситуация улучшится. Вы захотите отдохнуть и потратить много финансов на личную жизнь. Но не торопитесь этого делать. Ведь осенью вы, скорее всего, лишитесь работы или источника дохода.

Телец

Тельцов ожидают финансовые потери на протяжении всего года: в первый месяц года из-за аварий, в феврале возможно лишение работы или прогорание проекта, а летом придется искать средства для вложения в коллективные проекты, пишет MK.RU. Однако не стоит отчаиваться, ведь как известно не в деньгах счастье. Вполне возможно вам повезет в другой сфере жизни.

Близнецы