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Омикрон: первый симптом нового штамма, который «вы можете услышать»

Kurguvalu vastu aitavad näiteks jääkuubik või lahjendatud õunaäädikas. ФОТО: Shutterstock

Каждую неделю мы узнаем все больше и больше о штамме Omicron. Мы узнаем о его трансмиссивности. Мы узнаем о его эффективности против вакцин. И мы узнаем о его симптомах.

По мнению ученых, первым симптомом может быть тот, который вы скорее слышите, чем чувствуете. По словам экспертов южноафриканской медицинской страховой компании, первым признаком заражения Омикроном является изменение голоса, пишет Medikforum.ru.

Ученым уже известно, что вариант Омикрона вызывает «першение в горле», но знание того, в каком порядке появляются симптомы, может помочь людям действовать как можно раньше, чтобы остановить распространение.

Данные приложения ZOE Covid, в котором люди вводят свои симптомы, также показали, что люди также сообщают о появлении «хриплого голоса» в результате этого варианта. Омикрон стал виновником появления крутой кривой роста случаев во всем мире с тех пор, как был впервые обнаружен чуть более месяца назад. За это время мы увидели, что, хотя он приводит к более легким симптомам, чем вариант Дельта, он более заразен.

Подавляющее большинство людей с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии, не вакцинирован.

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