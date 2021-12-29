Омикрон: первый симптом нового штамма, который «вы можете услышать»

Ученым уже известно, что вариант Омикрона вызывает «першение в горле», но знание того, в каком порядке появляются симптомы, может помочь людям действовать как можно раньше, чтобы остановить распространение.

Данные приложения ZOE Covid, в котором люди вводят свои симптомы, также показали, что люди также сообщают о появлении «хриплого голоса» в результате этого варианта. Омикрон стал виновником появления крутой кривой роста случаев во всем мире с тех пор, как был впервые обнаружен чуть более месяца назад. За это время мы увидели, что, хотя он приводит к более легким симптомам, чем вариант Дельта, он более заразен.