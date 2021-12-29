Сергей Лазарев о вокальных данных Ольги Бузовой: «Ей не нужно называть себя певицей»

«Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это «ту мач». Мы с ней пару раз пересекались. Она в жизни юморная, классная девчонка. Но считаю, что все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж… Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать…» — делился Лазарев, пишет Starhit.ru.

Максима Галкина рассмешила неловкая попытка звезды высказаться мягко в адрес Бузовой. «Если не дай Бог, ты когда-нибудь окажешься в суде, сам никогда не говори. Только адвокат! Она назначила себя певицей. Вообще она шоувумен, да и не шоувумен… Оля была на сцене театра. А я ей говорил: «Куда ты прешь?!» — спародировал собеседника комик.

Лазарев добавил, что звезды, не обладающие сильным вокалом, могут выступать на сцене и спокойно выпускать треки, однако для него они просто артисты. По такому принципу Сергей исключил из ряда истинных музыкантов и бывшего парня Ольги. «Дава тоже не певец», — отрезал брюнет.