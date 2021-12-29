Лидер группы Little Big перепутал гробы на похоронах отца: «Вытираю слезы, забираю цветы и ухожу»

В эфире шоу, которое Ильич создает на YouTube вместе с Эльдаром Джараховым, Юрием Музыченко и Андреем Старым, гости и ведущие рассказывают зашкварные истории. Для своего рассказа Прусикин выбрал именно происшествие на похоронах отца, упомянув вскользь об их непростых отношениях.

«У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что не прав и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает», — сказал музыкант.

Прощаться с родителем Ильич поехал в годной город Сосновый Бор в Ленинградской области. Там, по словам самого артиста, он настоящая легенда, многие его знают, поэтому появление звезды не осталось незамеченным. И под неуемным вниманием глаз земляков Илья Прусикин совершил ошибку и оказался в крайне неловком положении.

«Мне сказали приехать к десяти утра. Я подъезжаю, а там очень много людей стоит. Все они начинают очень бурно на меня реагировать. И вот я подхожу к гробу, плачу, кладу цветы и понимаю, что это не мой отец. И я такой вытираю слезы, забираю цветы и ухожу», — передает его слова «Пятый канал».

Осознав, что перепутал гробы, солист Little Big ретировался. Присутствовавшие на похоронах не смогли скрыть испытанного шока: пришел знаменитый соотечественник и скандальный рейвер, поплакал, сначала положил букет, потом забрал и сбежал. Трудно представить, что о нем подумали, отметил Прусикин.