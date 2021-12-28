Eesti Kontsert поменял солистов новогодних концертов, билеты можно вернуть

У публики появится редкая возможность услышать в роли солистов проживающую в Европе эстонскую скрипачку Кайю Лукас и альтиста Лаура Ээнсалу.

«Очень жаль, что неопределенность, связанная с возможностью путешествовать, все еще никуда не исчезла. В то же время мне очень приятно, что Кайя Лукас проявила готовность подготовиться к выступлению с оркестром в кратчайшие сроки», – отметила продюсер концерта Туули Метсоя.

Скрипачка Кайя Лукас окончила Школу музыки и драмы Гилдхолл в Лондоне, училась в Зальцбурге и Филадельфии, а также принимала участие в различных мастер-классах и фестивалях в США, Франции, Австрии и Греции. Кайя является также активным альтистом, выступает с сольными концертами на обоих инструментах.

Лаур Ээнсалу учился игре на скрипке и альте в Таллиннской музыкальной школе, Высшей школе музыки Карлсруэ и Эстонской акамедии музыки и театра. С 2005 года музыкант входит в состав Таллиннского камерного оркестра, с 2011 года является концертмейстером группы альтов.

Праздничные новогодние концерты Таллиннского камерного оркестра состоятся в заявленные даты: 30 декабря в концертном зале Йыхви, 31 декабря в 12:00 в тартуском концертном зале «Ванемуйне» и в 17:00 в столичном концертном зале «Эстония». Будут исполнены произведения Грига, Бартока, Аттерберга, Нордргрена и Эллера.

В связи с произошедшими изменениями Eesti Kontsert готов выкупить билеты обратно.

Оформить возврат возможно до 15 января, отправив копию/ фотографию электронного или бумажного билета с указанием имени и номера расчетного счета на следующие адреса электронной почты:

· tagasiost@concert.ee (Estonia kontserdisaal)

· pilet.vkm@concert.ee (Vanemuise kontserdimaja)

· pilet.jkm@concert.ee (Jõhvi kontserdimaja)