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Умер один из двух братьев Богдановых, прославившихся из-за пластических операций

Григорий и Игорь Богдановы ФОТО: imago stock&people

В Париже скончался один из двух братьев Богдановых – Григорий. Он был шоуменом, популяризатором науки, а также героем интернет-мемов, пишет Starhit.ru.

Григорию было 72 года. Он скончался в больнице в Париже. «Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», – сообщили его родственники.

Вместе с братом Игорем они вели с 1970-х годов на французских телеканалах популярные шоу. Большая часть была про науку, будущее и технологии. Оба они русского происхождения, а родились в Сен-Лари.

В век интернета они стали популярны после того, как сделали бесчисленное количество пластических операций, изменив свою внешность до неузнаваемости. У них были ярко выраженные скулы и подбородки, которые породили немало шуток и мемов. При этом оба брата публично отрицали, что ложились под нож пластического хирурга

Так братья выглядели до пластических операций:

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