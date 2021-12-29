ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, в каких сферах можно будет заработать в 2022-м, и назвала счастливчиков будущего года

Кристина рассказала, что будущий год будет намного лучше, чем два предыдущих. Это связано с тем, что нас ждет только 2 затмения. А затмения, как известно, являются триггерами каких-либо судьбоносных вещей. Юпитер в 2022 году входит в знак Рыб, есть надежда, что к концу 2022 года пандемия оставит нас в покое. Повезет знакам Воды. «В будущем году будет несколько так называемых аспектов миллионера - апреле, мае, октябре и декабре 2022 года, время, крайне благоприятное для реализации амбициозных планов. Этот аспект уже был в апреле в октябре 2020 года. Если в тот период вы начинали новые проекты или делали финансовые вложения, то есть больше шансы увидеть их реализацию в 2022-м году. Сейчас надо держать руку на пульсе новостей в сфере экономики. Самым актуальным заработком остаются сферы онлайн-платформ. Что касается отдельных судеб, то год будет важным для людей, рожденных с 28 апреля по 2 мая, с 14 по 17 мая, с 24 по 26 октября и с 6 по 9 ноября», - говорит астролог.

Кристина предполагает, что лето 2022-го года может появиться новый вид всем известной хвори, или появится новая информация, связанная с главной медицинской темой последних двух лет. «На уровне отдельных судеб этот аспект будет благоприятным, подарит романтическое настроение, реализации идей и уникальные возможности оказываться в нужном месте в нужный час. Главными героями летнего периода станут Рыбы и Козероги, рожденные в последних декадах этих знаков», - подытоживает специалист.

Основные опасения в 2022-м году, по словам астролога, внушает осень. «Период с сентября по ноябрь будет повторять напряженные конфигурации 2021 года, которые мы проживали и, возможно, еще проживем в январе-феврале, мае-июне и декабре 2021-январе 2022 года, - констатирует Иванова. - Если в эти периоды вы испытывали сложности, то осенью будет кульминация или отголоски событий 2021-го года в виде повторяющихся ситуаций или фантомных болей пережитых неприятностей. Особенно это касается Тельцов, Львов, Скорпионов и Весов. Хорошая новость в том, что осенью 2022 данная конфигурация будет активна в последний раз».

Тренды, где можно хорошо заработать: онлайн-платформы, фармацевтика, товары класса люкс. И новый тренд, растянутый на ближайшие 20 лет - слияние тем игр, кинематографа и виртуальной реальности.

Почему ежедневные гороскопы разнятся? Кристина уверяет, это это происходит из-за разной трактовки звездного неба астрологами. Астрология - это некие астрономические знания, сопряженные с математикой, и некий символизм, который каждый астролог расшифровывает по-своему. «Расшифровка зависит от человека, то того, как он видит окружающий мир, как оценивает его», - утверждает эксперт.

В последние годы мы привыкли сваливать все свои беды и неудачи на ретроградный Меркурий. Так ли влияет на нашу жизнь эта планета? Ретроградный Меркурий - это попсовая тема, - считает Кристина Иванова. - Его стали пиарить года два назад. Меркурий - очень быстрая планета, которая отвечает за коммуникации и покупки и помогает распознавать знаки вокруг нас. Когда он становится ретроградным, наши способности снижаются, поэтому мы склонны привязывать мелкие неприятности к ретроградному Меркурию. Он еще и чаще других планет бывает ретроградным - раза четыре в год. В следующем году у планеты будет 4 ретроградности, но ретроградной будет и Венера. Она, кстати, уже ретро, и это положение дает возможность возобновить старые связи, помириться с теми, перед кем мы виноваты, вернуться к бывшим увлечениям».