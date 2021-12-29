Чума, терроризм и холодная война: что прогнозировали на сегодня 25 лет назад

В будущем году этому прогнозу футурологов исполняется 25 лет. Сценарий расцвета оба футуролога посчитали очень вероятным, предусматривая, что его исполнению будут способствовать глобализация и развитие технологий, пишет RUS TVNET.
25-летний сценарий предусматривал, например, что до 2012 года будет реализована генная терапия для лечения онкологических заболеваний, и что до 2020 года человек сделает первые шаги по поверхности Марса.
Китайская экономика к этому времени должна была стать крупнейшей в мире, а число жителей должно было стабилизироваться на отметке в 11 миллиардов человек, люди должны были стать богаче и почти научиться жить и работать в согласии с природой.
Футурологи, впрочем, сообщили тогда, что прогнозируемый ими «затяжной бум» - лишь вероятность, а не гарантия.
Если что-то пойдет не так, расцвет может и не наступить. Похожая ситуация наблюдалась и в начале 20-го века - и тогда экономический рост и технологический прогресс обещали полное благосостояния будущее, однако все разрушила Первая мировая война.
В 1997 году эксперты прогнозировали, что главным принципом эры расцвета станет открытость.
Футурологи тогда упомянули десять главных событий или явлений, которые могут угрожать расцвету человечества в последующие четверть века или до 2022 года. Эти возможные препятствия, по мнению экспертов, не технологические и экономические, а политические.
- Разногласия между Китаем и США перерастут в новую холодную войну.
- Новые технологии не оправдывают надежд. Им не удается обеспечить запланированный рост продуктивность и способствовать всеобщему экономическому развитию.
- Россия становится клептократией, которой управляет мафия, она может погрязнуть в квазикоммунистическом национализме, угрожающем Европе.
- Интеграция Европы буксует. Западная и Восточная Европа не могут принять решение об объединении и разногласия появляются и в Евросоюзе.
- Серьезный экологический кризис приводит к важным климатическим изменениям, которые разрушают сети поставок. Это приводит к росту цен, а в отдельных местах - и к дефициту продуктов питания.
- Значительный рост уровня преступности и терроризма создает всеобъемлющую атмосферу страха в мире. В результате этого люди становятся закрытыми.
- Рост уровня загрязнения вызывает волну онкологических заболеваний, что перегрузит систему здравоохранения.
- Цены на энергоресурсы достигают рекордного уровня. В результате вызванных этим политических потрясений снижаются поставки нефти с Ближнего Востока, альтернативные источники энергии отсутствуют.
- Неконтролируемая эпидемия современной чумы, которая распространяется как лесной пожар, убив во всем мире более 200 миллионов человек.
- Социальные и культурные разногласия значительно замедляют прогресс человечества.