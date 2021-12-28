Надежда Бабкина рассказала о падении из окна гостиницы в Новый год

По словам Бабкиной, однажды она встречала Новый год во Вьетнаме, куда отправилась выступать вместе с другими музыкантами. «Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений», — вспомнила 71-летняя исполнительница, пишет Lenta.ru.

Так, она вместе с коллективом решила покататься на лианах, чтобы проверить их на прочность. Они вылезли в окно, схватились за растения и сразу же провалились. Травм от падения артисты не получили, но выяснилось, что отель вплотную примыкал к границе с Лаосом и получилось так, что они выпали на территорию соседнего государства. «Нам в тот момент не было страшно — наоборот, мы смеялись над своим нелепым положением», — заключила она.